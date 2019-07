¿Qué productos debes evitar comprar en aeropuertos?

Cuando sales de viaje, entre prisas y horarios para alcanzar tu vuelo, es normal olvidar objetos de importancia en casa, como alimentos para antes de abordar, los accesorios que utilizarás, y espacio extra para traer contigo lo que han conseguido en tus vacaciones, sin embargo, es mejor organizar tus pertenencias antes de salir de casa, pues comprar todo esto en aeropuertos puede dejarte sin dinero suficiente para disfrutar tu destino.

Coleman Collins, exviajero de tiempo completo, visitó diversas partes del mundo y decidió compartir su experiencia para economizar su viaje, según el blog Corodosbe. Collins registró en su libro The Roar Warrior: A Practical Guide to Maintaining your Health, Productivity, and Sanity While Traveling for Work, los productos que debes evitar comprar en aeropuertos para economizar tu estadía en otra ciudad como por ejemplo:

Wifi

El internet en los aeropuertos puede llegar a ser el triple de costoso y de navegación muy lenta. A menos de que sea algo urgente, evita comprar internet en este lugar, facebook y YouTube pueden esperar.

Equipaje

Es normal que regreses a casa con más objetos de los que llevabas. Si estás pensando en comprar una maleta que se ajuste a este nuevo equipaje puedes buscarlo antes de regresar al aeropuerto, ya que aquí no tendrás muchas opciones para elegir y el precio puede elevarse al doble.

Electrónicos

Cargadores, audífonos, baterías y de más, te costaran varias veces más caro que si lo buscas en cualquier otro lugar.

Agua y Comida

Los alimentos en este lugar pueden elevarse considerablemente, incluso pueden llegar a pagar ocho veces más por una botella de agua aquí en comparación a las tiendas departamentales. Además, la comida no es de la misma calidad y puedes llevarte un muy mal sabor de boca.

Perfumes, accesorios y recuerdos

Según Duty-Free Buzz en muchas ocasiones los perfumes que venden en aeropuertos llegan a ser falsos, ya que con la prisa, difícilmente los compradores se detendrán a asegurarse de que sean de calidad. Los recuerdos no son de la misma calidad que los que se encuentran en la ciudad. pues esto son fabricados en serie y pueden llegar costar el doble, además que esto no ayuda a la economía del centro turístico.

Moneda extranjera

Las casas de cambio de los aeropuertos manejar precios muy elevados, y puede afectar a tu economía considerablemente. Se recomienda pagar con tarjeta y esperar a llegar a un cajero automático.