Lin-Manuel Miranda debuta en la Comic-Con con His Dark Materials

"Sean amables, es mi primera Comic-Con", había tuiteado Miranda a finales de junio avisando a sus fans de su estreno en el macroevento de cultura popular de San Diego, que comenzó ayer su edición número cincuenta.

The #HisDarkMaterials cast is here! Swing by the @warnerbrostv Booth 4545 at @Comic_Con for an autograph signing with @DafneKeen @Lin_Manuel and #RuthWilson . #SDCC pic.twitter.com/dWTi5USGfN

El autor del musical Hamilton describió al público del Hall H, el salón más grande del Centro de Convenciones de San Diego, la especial conexión que le une a esta serie de las cadenas HBO y BBC.

"Soy un fan enorme de los libros", afirmó el artista estadounidense de ascendencia puertorriqueña en referencia a la exitosa trilogía de novela fantástica del escritor británico Philip Pullman en la que se basa este show para la pequeña pantalla.

"Cuando mi esposa y yo empezamos a salir, leímos estos libros juntos. Están en un sitio realmente especial de mi corazón", añadió.

Miranda debió quedar satisfecho tras su primera participación en la Comic-Con, ya que poco después de terminar el acto tuiteó una fotografía junto a James McAvoy con un sencillo mensaje: "Gracias por un gran panel".

His Dark Materials, que desveló el día de ayer su primer tráiler, cuenta la historia de Lyra (Dafne Keen), una adolescente que vive en un mundo de fantasía en el que los seres humanos tienen siempre a su lado unos animales, llamados daimonion, que son en realidad una manifestación externa de sus almas.

Went to sleep thinking about Lyra and Will. Woke up this morning screaming LYRA & WILL!!!#HisDarkMaterials is coming this fall to HBO. pic.twitter.com/fF92nZpa0V