Edson Álvarez ya es jugador de Ajax

El internacional mexicano viajará este fin de semana a Ámsterdam para pasar el reconocimiento médico y se unirá después a la pretemporada del club neerlandés, que prepara las rondas previas de la Liga de Campeones.

La cuenta oficial de Twitter del Club América le agradeció al jugador los servicios prestados. "Ahora toca desplegar tus alas en el Ajax", dijo el conjunto mexicano en un tuit.

El futbolista recibió ofertas de equipos como el Roma, el Zenit San Petersburgo y varios de la Premier League inglesa, pero el salario ofrecido por el Ajax y sus opciones de participar en la Liga de Campeones fueron decisivos para convencerlo. El Ajax ha pagado por el jugador unos 15 millones de euros, según varios medios holandeses.

"Lo hemos estado siguiendo por un tiempo, ha experimentado un buen desarrollo y puede manejarse en varias posiciones", dijo el director técnico del Ajax, Marc Overmars, en unas declaraciones recogidas esta semana por el periódico Algemeen Dagblad.

"Ya veremos en qué posición jugará con nosotros, puede que necesite algo de tiempo", añadió.

Álvarez conquistó la Copa Oro la semana pasada con la selección de México, que venció a Estados Unidos en la final por 1-0.

