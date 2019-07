Agents of S.H.I.E.L.D. llegará a su fin en séptima temporada

“El siguiente verano la temporada siete será la última para Agentes de S.H.I.E.L.D, de Marvel. Gracias a nuestros fans por permitirnos ser la serie de Marvel TV más antigua hasta la fecha”, se lee en las redes sociales del programa.

Next summer’s Season 7 will be the last for Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. Thanks to our fans for allowing us to be the longest-running Marvel TV series to-date. https://t.co/1PdHDDKXll

La serie sigue a “Sarge” (Clark Gregg), quien crea un equipo de fuerzas especiales para dar batalla a superhéroes y seres de planetas diferentes, además de reclutar a otros personajes únicos para unirse a su causa, así como diversas hazañas ocurridas en el mundo de la ciencia ficción.

El elenco lo completan Ming-Na Wen ("Melinda May"), Chloe Bennet (“Daisy Johnson”) Iain De Caestecker (“Leo Fitz), Elizabeth Henstridge (“Jemma Simmons”), Henry Simmons ("Alphonso MacKenzie”), Natalia Cordova-Buckley (“Elena”) y Jeff Ward, quien interpreta a “Deke Shaw”.

Tras el anuncio, los protagonistas no dudaron en manifestarse a través de sus redes y agradecieron el haber formado parte del proyecto. “La gratitud que sentimos por el ejército de fans/amigos/agentes, que nos dieron este viaje épico es difícil de expresar. Es un show sobre una familia y ustedes son la nuestra. Gracias”, escribió Gregg.

The gratitude we feel for the army of incredible fans/friends/agents who gave us this epic journey is difficult to express. It’s a show about a family and you are ours. Thank you. #agentsofSHIELD #CoulsonLives #BadassFanBase