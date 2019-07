El Rey León vuelve a rugir

Hace 25 años, el lagunero Omar Canseco acudió a ver El Rey León a los desaparecidos cines, Gemelos Plus. Recuerda que la película animada lo conmovió y lo hizo entender el llamado "ciclo de la vida".

Hoy, Omar tiene 39 y está listo para llevar el sábado a su hijo, Toñito a disfrutar juntos de la nueva versión de El Rey León en las salas de Plaza Cuatro Caminos. Por cuestiones de trabajo no podrán ir al estreno que se efectuó desde los primeros minutos de este viernes.

"Creo que El Rey León marcó mi vida por su contenido. Tengo muchas ganas de verla y ahora con mi niño. Yo creo que la película dejará un muy buen sabor de boca a lo que ya somos fans y a las nuevas generaciones", dijo Canseco.

En 1994 arribó la cinta animada a los cines mexicanos. La frase "hakuna matata" se volvió una forma de ser para muchas personas y además las hizo comprender que hay que vivir sin tantas preocupaciones.

La historia entrelazaba alegría, desgracia, justicia, tristeza y muchas emociones más. Se volvió una de las películas más taquillas de ese año. Su banda sonora, ganó en 1995 un premio Oscar.

En este 2019, el público volverá a ver en la pantalla grande a "Mufasa", "Nala", "Timón", "Pumba" y "Scar", aunque de forma distinta gracias a los avances tecnológicos.

El largometraje es ahora dirigido por Jon Favreau y se presenta en formato live-action, pese a que no cuenta con actores de carne y hueso.

Según las notas de producción enviadas por Disney, la investigación comenzó con estudios intensos de imágenes y películas, así como de documentales que capturaban la migración de los animales en África, entre otros fenómenos.

El parque Animal Kingdom, ubicado en Orlando, Florida, ayudó también al análisis, además de un viaje de dos semanas a Kenia, donde pudieron pulir los detalles para la realización de un nuevo largometraje de El Rey León.

"Jon Favreau nos dijo: 'Que se vea real'. Él quería que todo lo que se viera en la película tuviera su origen en la vida real. Sentía que, si empezábamos a mejorar la realidad, empezaríamos una bola de nieve hacia una película poco creíble, sin emoción y con la que las personas no podrían identificarse.

"Nuestra misión era mantener todo lo más natural posible: las especies correctas, los colores de las rocas correctos, la luz del amanecer y anochecer correctos, el cielo de noche correcto, los tipos de plantas correctos", compartió el productor Jeffrey Silver en las notas.

En cuanto a las voces en español, Carlos Rivera y Fela Domínguez se encargaron del doblaje de "Simba" y "Nala", respectivamente.

Hace unos días, Carlos y Fela platicaron de esta experiencia luego de que ellos encarnaran a dichos personajes en la obra de teatro El Rey León que estuvo durante varios años en cartelera en Ciudad de México.

"El Rey León es un amuleto de la buena suerte para mí, después de que hice la obra en España, regresé a México y cambió totalmente mi carrera, así que por eso estoy tan agradecido con este proyecto y me alegra tanto que me hayan vuelto a elegir, porque yo hice mi prueba de voz y les gustó", declaró Rivera a la prensa nacional.

Por su parte, a Fela Domínguez contó que cuando le avisaron que prestaría su voz a "Nala", se tiró al suelo a llorar de la emoción.

"Me llamaron para el casting, al igual que a muchas personas y a mí me lo dieron, bendito sea Dios, en realidad no tuve tiempo de prepararme, sólo llegué al estudio a escuchar lo que tenía que interpretar", detalló.