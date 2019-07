Critican respaldo a Gómez Urrutia

Sindicato minero y diputados federales critican el respaldo que dan a Napoleón Gómez Urrutia el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama.

Tras asistir Batres a la inauguración de la exposición fotográfica Pasta de Conchos en la barda perimetral del Senado, le pidió que investigue a fondo la trayectoria de Gómez Urrutia dentro del sector minero.

En un comunicado de prensa, Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, advirtió el riesgo que desde la llamada IV Transformación se le apoye sin investigar la realidad de su pasado sindical, que según dijo, va desde el hecho de nunca haber pisado una mina hasta ser supuestamente el corresponsable en el accidente de Pasta de Conchos, que costó la vida de 65 mineros.

Declaró que "que no diga (Batres) que Napoleón es un perseguido político, cualquier perseguido político soñaría con vivir el lujo que vivió… en una de las ciudades más caras de Canadá como lo es Vancouver, viviendo de las cuotas sindicales, hay gente que conocemos la verdadera historia de este supuesto dirigente sindical", apuntó Pavón Campos, al advertir que Batres se debe cuidar de este tipo de personas.

"Esta IV Transformación, en la que no escuchan ni quieren ver la realidad, parece tener un único discurso: mentir. Y lo hacen con Napoleón, un oportunista, un traidor, nunca fue trabajador y usurpó la Secretaría General del sindicato minero; tenemos las pruebas para demostrar que no contaba con ni siquiera con un registro del Seguro Social ni ante el Infonavit, es por eso que le pedimos a Batres que investigue bien, que hable con la gente que conoce el tema, que no se deje engañar".

Sobre la exposición de Pasta de Conchos, que ambos senadores inauguraron el miércoles pasado, Pavón Campos calificó como "loable" un posible rescate de los cuerpos de 63 mineros atrapados en esa mina de carbón, sin embargo, calificó como "paradójica" la presencia de "Napo" en la exposición, pues en 2006 cuando ocurrió el desastre fue el primero en huir ya abandonar a los mineros atrapados en Pasta de Conchos.

El diputado priista reveló que un mes antes de la tragedia, Napoleón firmó un convenio con una empresa tercera llamada General de Hulla, y fueron precisamente trabajadores de esa empresa quienes en su mayoría perecieron en la explosión.