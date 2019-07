Baja población de abejas por químicos aéreos

El 20 por ciento de la población de abejas de San Pedro de las Colonias ha disminuido por la aplicación de químicos aéreos.

María Guadalupe García Rosas, presidenta del Sistema Producto Apícola de La Laguna dijo ayer que este Municipio cuenta con alrededor de 350 colmenas y que ante esta situación y como una medida de "bomberazo", los productores están removiendo los apiarios de los cultivos donde se llevan a cabo las aplicaciones aéreas para evitar mayores afectaciones.

Sobre las pérdidas económicas que representa la disminución de la población de abejas para los apicultores, García Rosas indicó que:

"Ahorita por ejemplo, estamos en etapa de lo que va a ser la floración de multiflora y la cosecha de multiflora, entonces no sabemos cómo viene el periodo, hemos tenido escasez de lluvias y eso de entrada va a bajar la producción, por eso razón no te puedo hacer un estimado de cuánto sería la afectación económica porque no sabemos ni siquiera el volumen de producción esperado, las expectativas son bajas por las cuestiones del clima", expresó.

Recordó que la región atraviesa por el ciclo agrícola primavera-verano 2019 por lo que en el caso del cultivo del algodón la mayor parte de las hectáreas se concentran en el municipio de San Pedro de ahí que se emprenden fumigaciones aéreas.

"Eso mata insectos benéficos, lo que queremos es que se haga una disminución de estas aplicaciones aéreas, que se cambie a una aplicación terrestre. Igual y a lo mejor su superficie es muy grande pero hay otro tipo de aplicaciones que se puede hacer por ejemplo ya con la tecnología como el uso de drones, entonces va más dirigido el químico, el plaguicida a donde está la plaga, entonces ahí el beneficio para el agricultor es bueno y aparte para las abejas, los polinizadores", mencionó.

La presidenta del Sistema Producto Apícola de La Laguna estuvo ayer en el foro de Planeación Sanitaria para la conservación de los polinizadores: Abejas melíferas, donde tuvo participación el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Dijo que el Sistema Producto Apícola se dio a la tarea de hacer la gestoría para que autoridades de carácter nacional acudieran a este primer foro.

La intención fue establecer acuerdos con los diferentes sectores agrícolas de los cultivos más importantes de la región como algodón, maíz, sorgo, melón, nuez y chile.

Indicó que por un lado se busca que baje la aplicación de químicos que afectan a los polinizadores, especialmente a las abejas melíferas y además, se pretende establecer un control de la plaga del pulgón amarillo en el sorgo, entre otros.

