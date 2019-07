Monarcas presenta últimos refuerzos

Sin ofertas por el peruano Edison Flores, el plantel del Morelia está listo para debutar en el Apertura 2019, incluidos los últimos tres refuerzos.

Héctor Lara, vicepresidente del equipo, fue el encargado de presentar a los nuevos integrantes del club, de los que se dijo contento por el plantel que se armó para el torneo que recién iniciará.

"Consideramos que tenemos un plantel con lo necesario para competir en este nuevo torneo, realmente creemos que potencializamos todas las líneas. Nuestro técnico nos había pedido apoyo en ciertas características con jugadores y las estamos cumpliendo todas", subrayó el directivo.

De la posible salida de Flores, reconoció que el interés por el jugador pudo crecer luego de la gran actuación que tuvo en la Copa América 2019 con su país, pero al momento no existe la posibilidad.

"Nosotros no tenemos ninguna propuesta en la mesa por Edison, sabemos que su participación en la Copa América fue brillante, ha recibido muchos halagos y comentarios positivos. Pero para nosotros como institución actualmente no tenemos ninguna propuesta, entonces no está esa posibilidad por ahora", indicó.

De los seis refuerzos con los que contará el equipo, este jueves presentó al argentino Lucas Villafáñez, el colombiano José Ortiz y al mexicano Paolo Medina, quienes se mostraron ilusionados con su llegada al equipo, dispuestos a aportar su granito de arena para cumplir los objetivos de Monarcas.

Los "purépechas" debutarán en la Liga MX el 20 de julio, cuando visiten el estadio Universitario para verse las caras con el campeón Tigres.