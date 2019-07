Jaenada no sabía quién era Cortés

La primera vez que el español Óscar Jaenada supo de Hernán Cortés fue hace 10 años cuando el actor Javier Bardem le expresó su interés de hacer una película acerca de su historia y su conquista de México.

"Yo no tenía ni pu... idea de quién era este tipo que no es amado por nadie, ni por los españoles, pues en España no nos han contado lo que pasó y creo que, por alguna razón, en México tampoco se ha contado la realidad de lo que sucedió", comentó el actor. Así sucede, dijo, por el poder que la iglesia católica ejerce todavía, tanto en México como en su país natal, "porque se hicieron muchas masacres en el nombre de Dios".

Óscar Jaenada señaló lo anterior tras haber estudiado durante varios meses lo poco o mucho de historia que se narra acerca de Hernán Cortés, definido por los libros como el conquistador español que, a principios del Siglo XVI lideró la expedición que inició la Conquista de México. Con ello, se derrocó al imperio mexica y se le colocó bajo el dominio de la Corona de Castilla, por lo que así surgió la llamada Nueva España.

Las horas y horas que se ha dedicado a leer sobre el tema obedecen a una sola cosa: es el protagonista de la serie de televisión Hernán, un drama épico que se estrenará este año, y fue creado, desarrollado y producido por el estudio de producción mexicano Dopamine, en colaboración con la productora española Onza Entertainment.

"Así como no conocía de esta historia, tampoco sabía de México cuando hice a 'Cantinflas'. Así que tuve que empaparme sobre los últimos 60 años de la historia cinematográfica de este país. Para interpretar a Luisito Rey estudié la cultura popular mexicana y el pop. Hoy quise saber de dónde viene esto y de dónde venimos", afirma el español.

El estudio ha sido exhaustivo, dijo, pues al revisar en canales como YouTube no halló fotos ni videos del conquistador.

"De ese señor sólo hay libros y dibujos que la mayoría, menos uno, no son reales. Por lo tanto, respecto a la imagen de Cortés sólo tengo una y es un dibujo no una fotografía, pero se le da bastante credibilidad", afirmó Jaenada.

Debido a que no se tiene conocimiento de la existencia de familiares y amigos de dicho personaje, Jaenada se apoyó en su lectura, pero también en un historiador para entender de dónde partió el conquistador, hacia dónde huyó, y por qué estuvo aquí o allá.

"Era un tipo explosivo porque o quemaba las cosas o las reventaba, incluso, hundió barcos. Siempre tuvo que huir y muchas de sus situaciones tienen que ver con un lío de faldas, con una ambición un poco alocada y anacrónica.

"Era un tipo que estaba un poco por encima de su época, como suele pasar. Fue muy político e inteligente, y supo hacer muy bien lo suyo. Creo que hoy en día nos ha engañado a todos porque se cree que los españoles conquistaron Tenochtitlán", subrayó el actor, quien protagoniza al conquistador español.

El trabajo televisivo que comenzará sus transmisiones en el marco de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, mostrará no solamente el encuentro y contraste de dos culturas, sino que evidenciará el lado humano de tan polémico personaje.

"No será nada españolista ni nada en favor de México, porque no nos interesan esas mierdas.

Más bien hemos tenido conexiones muy buenas y con descubrimientos muy interesantes", apuntó el histrión al revelar que en el momento de colocarse el vestuario de Hernán, verdaderamente sintió que era él.