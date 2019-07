Lerdo, sin datos oficiales sobre Guardia Nacional

Aunque ya hay presencia de la Guardia Nacional en la región Lagunera de Durango, hasta el mediodía de ayer, el Gobierno Municipal de Lerdo no tenía información oficial sobre el despliegue de esta institución armada, además de que dijeron desconocer si elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que estaban integrados a la Policía Militar han sido retirados para integrarlos a esta nueva corporación para combatir la inseguridad.

"Mira, tuvimos una reunión y yo en específico pregunté que cuántos, cuándo y en dónde iban a estar, son datos que todavía no nos dan a conocer, que no nos han confirmado, pero sé que ya se conformó y que ya hay presencia, entonces pues que hagan su trabajo, nada más", señaló la alcadesa María Luisa González Achem.

Sobre si los militares ya no van a ocupar las unidades de la Policía Municipal, la alcaldesa comentó: "es que no estoy segura, porque yo le pregunté a los dos gobernadores (de Coahuila y Durango) así de manera muy directa y me imagino que todavía faltan todos esos datos, concretarlos, pero pues si ya están haciendo el trabajo pues qué bueno. Oficialmente no tengo datos todavía concretos".

El Siglo de Torreón informó ayer que elementos de Secretaría de la Defensa Nacional que estaban integrados a la Policía Militar, fueron retirados para incorporarlos a las actividades de la Guardia Nacional.

Desde hace quince días se fue parte de los militares que desarrollaban labores de vigilancia y prevención desde 2013, después de la desintegración de la Dirección de Seguridad Pública de Lerdo y la Secretaría de Protección y Vialidad en Gómez Palacio.

Una vez que las corporaciones de seguridad retomaron sus funciones, la Policía Militar vino a sumarse a las acciones bajo la instrucción del Mando Especial.

"La Policía Militar ya no va a estar, se retiró desde hace hace quince días cuando estaba por llegar la Guardia Nacional, pero lo bueno es que la Guardia Nacional ya está dentro de sus posiciones en la Comarca Lagunera", dijo Gerardo Ibarra, coordinador de las Mesas de Seguridad que forman parte de la organización S.O.S.

El empresario comentó que esta transición desató situaciones de "pánico" por diferentes hechos delictivos que se registraron, pero "pronto se tomaron acciones".

Añadió que la presencia de la Guardia Nacional, el Mando Especial y el fortalecimiento de las Policías Municipales de Gómez Palacio y Lerdo, dan una mayor confianza, aunque perciben que todavía falta el refuerzo de estas dos últimas corporaciones, lo que buscan apoyar.

"La otra cuestión es que nosotros como sociedad tenemos que seguir apoyando que las policías municipales se sigan fortaleciendo, sabemos que ya hay una academia; vemos que la participación continúa, hay certificaciones, las pruebas de control y confianza se pueden hacer aquí mismo, en la academia de Gómez Palacio, la misma academia está apoyando otras corporaciones en capacitación".

El empresario, integrante de las mesas de seguridad, destacó que la coordinación entre las diferentes instituciones se mantiene.

La Policía Militar comenzó operaciones a partir del 20 de junio de 2013, con 300 elementos.

Hasta el momento no se ha informado sobre la desaparición de dicha Policía, pero si de esa posibilidad debido a que la Guardia Nacional viene a desarrollar funciones de proximidad social y otras más que están legisladas.

Lo que sí se aseguró es la continuidad del Mando Especial creado durante los años de mayor inseguridad, a través de un convenio firmado este año por los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Riquelme y José Rosas Aispuro, respectivamente, además de ser referente a nivel nacional debido a los buenos resultados que ha dado.