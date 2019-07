Alcaldes, con pendientes en sus cuentas públicas

Ya pasaron casi dos años y aún quedan pendientes por solventar, observaciones que se hicieron a alcaldes que están por terminar su periodo en la revisión de sus cuentas públicas correspondientes al año 2017.

Así lo informó el titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), Luis Arturo Villarreal Morales, al dar a conocer que de los ocho municipios con el mayor porcentaje de observaciones y en cuyos casos se dio una última oportunidad antes de sancionar, en dos no se atendió la solventación. "Viene siendo Tlahualilo que era el que estaba un poco más alto y Pueblo Nuevo", detalló.

Vale la pena recordar que en Tlahualilo se llegó en un primer informe a un 89 por ciento de las observaciones sin solventar, sin embargo, a decir del entrevistado, aún no es posible hacer público el monto final del recurso que no se logró comprobar, ya que se tiene que emitir el reporte primero al Congreso del Estado, en el mes de agosto.

En tal sentido, adelantó que de las observaciones que se hicieron en el año 2017 a la totalidad de los municipios, quedan todavía casi 40 millones de pesos sin comprobar, de un total de 260 millones de pesos de observaciones que se hicieron de manera general.

"Estamos hablando de que ahorita nos deben de quedar alrededor de un 20 por ciento del total de las observaciones, estamos hablando de entre 30 y 40 (millones de pesos)", dijo.

Aseguró que en la mayoría de los municipios se avanzó gracias a citatorios recurrentes a los alcaldes para que comprobaran los faltantes, quedando solamente estos dos casos con la posibilidad de una sanción o procedimiento penal.

Asimismo, enfatizó que ya se les informaron sus observaciones de 2018 a los alcaldes, para que las solventen antes de irse.

Tlahualilo en la mira