Insiste alcalde en necesidad de apoyo federal

El alcalde Jorge Zermeño insistió durante el jueves sobre la necesidad de contar con apoyo federal, mismo que hasta la fecha sigue sin registrarse en "ningún proyecto".

"Yo creo que el poder legislativo, de manera especial la Cámara de Diputados, que aprueba el presupuesto de egreso, debería de presionar para que exista un mejor reparto de recurso en las entidades federativas, en los municipios".

Señaló que en este año presentaron un programa detallado de obras de "alta necesidad" para la población, pero hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta, incluso criticó el enfoque de la actual administración de López Obrador, misma que se enfoca temas de asistencia social.

"El gobierno federal le apuesta a sus programas sociales nada más, pero aquí pues lamentablemente no sólo no hay inversión, hay desinversión, el presidente vino a anunciar que no iba a concluir el Metrobús en el lado de la Comarca Lagunera de Durango, pues qué pena".

Dijo que además no han llegado los recursos correspondientes al Fondo Metropolitano, esto al margen de otros proyectos específicos que requieren de intervención federal directa, por ejemplo el de potabilizar el agua de las presas a la región.

"Hay proyectos, pero no han llegado, no tenemos nada", lamentó Zermeño Infante.