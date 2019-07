Lanzan tráiler de Roger Waters Us + Them

El músico y fundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, lanzó el tráiler oficial de la película Roger Waters Us + Them, que se realizó en Ámsterdam, como parte de su gira mundial US + THEM.

De acuerdo con el diario argentino Página 12, la cinta dirigida por Sean Evans y Roger Waters, muestra la historia en vivo de US + THEM para inspirar con su música y un mensaje sobre amor, esperanza, protesta e igualdad.

"Estoy muy emocionado por el lanzamiento de la película en octubre. US + THEM no es un viaje estándar de rock and roll... es un llamado a la acción", dijo Waters hace unos días en declaraciones a los medios. "El Homo Sapiens se encuentra en una encrucijada, podemos agrupar nuestro amor, desarrollar nuestra capacidad de empatizar con los demás y actuar colectivamente por el bien de nuestro planeta, o podemos permanecer cómodamente entumecidos y continuar, como los ciegos, en nuestro camino actual marchando hacia la extinción. US + THEM es un voto por el amor y la vida", añadió Waters.

Por su parte, el director Sean Evans dijo: "Este es un gran filme, un asombroso despliegue muy cuidado, con mucha emoción y un gran significado. No creí que fuera posible, pero creo que superamos The Wall...".

Roger Waters Us + Them se proyectará en dos mil 500 cines en más de 60 países únicamente los días 2 y 6 de octubre.

El filme incluye canciones del legendario catálogo de Waters, de los álbumes de Pink Floyd: The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish you were here, y de su más reciente álbum Is this the life we really want?

La gira, que comenzó el 21 de mayo de 2017 en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, llevó a Waters a ofrecer 156 conciertos y cantar ante más de 2.3 millones de personas en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, Europa, Rusia, América Latina y México, donde ofreció tres conciertos en el Palacio de los Deportes.

Roger Waters fue cofundador de Pink Floyd.