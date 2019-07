Guerreros 'cuentan las horas' para debutar

Brian Lozano al igual que sus compañeros en Santos Laguna, cuentan las horas para debutar en el Apertura 2019 de la Liga MX.

Pero el mediocampista uruguayo, indicó ayer por la tarde, previo al interescuadras de los Guerreros, que esperan mostrar todo su potencial en la cancha.

"No sé si estamos al cien por ciento, pero venimos muy bien trabajando, estamos preparándonos para el inicio de torneo porque siempre los inicios son complicados" indicando que van a buscar el partido desde el primer minuto.

Agregó que al jugar dos encuentros en casa, deberán aprovechar al máximo esa ventaja, ya que se propusieron no perder ningún punto y hacerse grande en el Corona.

"El equipo está muy bien, en los partidos (amistosos) se hicieron cosas interesantes, estamos unidos y con ganas de arrancar el torneo de la mejor manera".

El "Huevo" expresó que pretenden regresar al protagonismo de otros torneos, ya que realizaron una buena pretemporada, por lo que aplicarán todos los conceptos que les pide el técnico Guillermo Almada y lo que buscan en cada partido.

"Esta semana ya preparamos el partido contra Chivas, si hacemos las cosas que hemos trabajado, vamos por buen camino".

Dejó en claro, no saber si sea ventaja que el Rebaño Sagrado tenga partidos empalmados, ya que al jugador le gusta estar siempre en competencia "a lo mejor sí pueden llegar cansados, dicen que Chivas es un equipo grande, ellos necesitan ganar, siempre hay que respetar al rival, pero nosotros debemos sacar los tres puntos".

El charrúa manifestó que el conjunto tapatío es un equipo agresivo y muy intenso, ya que lo han demostrado más allá, de que no se les han dado los resultados "cuando me ha tocado enfrentarlos, es un equipo intenso, saben bien a lo que juega y de partidos consecutivos, ya vienen en ritmo de competencia".

Agregó que cada entrenador trae su idea de juego y en Santos Laguna, les gusta ser un equipo protagonista, siempre tratando de presionar arriba y cuando tengan la pelota jugar, crear situaciones de goles y eso lo han mostrado en los partidos amistosos que tuvieron.

De lo planteado comentó: "No nos pusimos META de puntos, pero es llegar a los 30, es el primer objetivo que debemos de tener".

De su función en el aparato ofensivo albiverde, argumentó que es un trabajo en equipo, donde Almada le ha brindado la confianza, de que pida la pelota y que haga jugar al equipo "la verdad es lo que me gusta, la confianza que me dan, lo que me piden, es la forma de jugar de mi, tener la pelota y esa confianza, para el jugador es muy bueno".

Acerca del arbitraje, confesó que ya tuvieron la charla con los silbantes acerca de las reglas nuevas "a mí no me gusta hablar mucho del arbitraje, así como ellos se pueden equivocar, nosotros también, debemos de hacer nuestro partido, tratar de dejar que el árbitro haga su trabajo y nosotros dedicarnos a lo nuestro".