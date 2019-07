A Cruz Azul no le quita el sueño ganar la Liga

En Cruz Azul, la racha de 21 años sin poder ganar un título de liga no generan apremio. Al menos ésa es la consideración de su técnico Pedro Caixinha, quien ayer afirmó que no siente presión por la sequía y que lo único que le quita el sueño son los sismos de la capital de México.

La última ocasión que la Máquina, uno de los cuatro equipos más populares en el país, levantó la copa de liga fue en el torneo Invierno 97, pero Caixinha y los dirigentes celestes creen que cada vez están más cerca de acabar con ese maleficio.

Cruz Azul peleó por un título de liga recién en diciembre del año pasado pero seis meses después sucumbió en los cuartos de final, ambas eliminaciones a manos del América, su acérrimo rival que también lo había vencido en la final del Clausura 2013.

Esos resultados hablan de un retroceso, pero Caixinha ve un resquicio de esperanza en otras cosas.

"Ustedes (prensa) utilizan palabras como obligación y presión, pero en esta institución existe un proceso de continuidad y el equipo viene creciendo, aunque por supuesto que no importa si no tienes un título de liga", dijo el entrenador portugués en una rueda de prensa. "Pero tampoco nos podemos olvidar que fuimos el equipo que hizo más puntos en el año futbolístico, fuimos la mejor defensiva y en los últimos 10 partidos no perdimos, aunque tenemos claro es que ahora nos toca subir un escalón para arriba".

En el último año, Cruz Azul ha sido uno de los equipos que más dinero ha invertido en fichajes para el Apertura 2019, reforzándose con las llegadas del defensor paraguayo Juan Escobar y del volante argentino Guillermo Hernández.

Caixinha cree que esa continuidad a su proyecto debe rendir frutos para el torneo que está por iniciar porque es algo que vivió en el pasado.

"Desde antes de mi llegada defendí la continuidad de los procesos largos, y ahora veo puntos comunes con Santos donde salimos campeones en mi cuarto torneo", recordó Caixinha, quien se coronó con los Guerreros en el Clausura 2015. "Aquí vamos a iniciar el cuarto torneo, allá lo logramos luego de ganar la Copa y aquí ya la ganamos, son cosas similares y estamos enfocados en hacer todo lo que nos lleve al título".

Además del título de Copa en el Apertura del año pasado, Cruz Azul levantó otro trofeo el fin de semana pasado al imponerse a Necaxa en la Súpercopa.

Son logros que la dirigencia encabezada por el presidente Ricardo Peláez gusta presumir, aunque para los aficionados celestes lo único que los librará de burlas y memes en redes sociales será cuando la Máquina logre su primer título de liga en 21 años.

"No me quita el sueño", dijo Caixinha sobre esa obsesión por ganar la liga. "Lo único que me despertó un poquito fue el sismo de hace un par de días, no estaba bien dormido todavía, eso quiere decir que tengo la conciencia tranquila, estoy concentrado en mis objetivos y voy a trabajar con todas mis fuerzas".