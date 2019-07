No hay rencor contra alcaldesa

"Cero comentarios, ya opinó todo el mundo. Yo estoy bien con todo el mundo, ya les dije que tengo siete años de vida extra y le sonrió a la vida, porque quien lo hace no le hace muecas ni a la vida ni a nadie", es lo que respondió Jorge Ortiz de Pinedo sobre la reapertura el 8 de agosto del Teatro López Tarso, ahora con una producción de Mejor Teatro y OCESA, Defendiendo al cavernícola.

En febrero la alcaldía Álvaro Obregón no renovó el acuerdo que tenía con él para operar un periodo más el foro.

Esto se debió a que el gobierno pretende recuperar espacios públicos para la comunidad y la autoridad aseguró que bajo la administración de Ortiz de Pinedo sería imposible.

"Se dijeron muchas mentiras, se realizó una campaña de desprestigio que bendito Dios no resultó. Más de 680 compañeros de teatro apoyaron lo que estaba haciendo y bueno, este país ha cambiado mucho, por eso hay que tener paciencia y calma".

El productor aseguró que no hay nada personal con la alcaldesa de la Álvaro Obregón, Layda Sansores, pero sí subrayó su falta de coherencia de lo que había planteado en febrero, que el teatro fuera para la comunidad de la Alcaldía y San Ángel; y lo que hizo cinco meses después, autorizando que una empresa privada operara el Teatro López Tarso de aquí a enero de 2020.

Sobre la posibilidad de aceptar el ofrecimiento de la alcaldesa de volver a producir una obra en ese espacio, Jorge Ortiz de Pinedo declinó la invitación.

"No, no me interesa. Yo tengo otro teatro, hay muchos teatros en la Ciudad de México para poder trabajar mientras nos lo permitan hacerlo y no haya represalias".