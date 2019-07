Alto a la corrupción, demandan empleados de Joma

"¡Corrupción! ¡Corrupción!", gritaban los empleados del Grupo Joma, empresa de transporte y flete afuera del Palacio Federal de Torreón.

Llevan mas de cuatro meses esperando que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), haga lo propio para resolver su queja presentada en marzo pasado.

La queja es porque 70 empleados resultaron afectados por una transacción que no reconocen y que burló la seguridad de Bancomer, donde cobran su sueldo pues sin su consentimiento se hizo una transferencia a una cuenta de Banamex.

Joel Acosta, apoderado legal de esta empresa y su abogado Enrique Soto, interpusieron quejas ante la Gerencia Regional de la firma BBV Bancomer, pero no se responsabiliza.

Más irregularidades

Pero esta queja no es la única. Benjamín Aguirre es jubilado y no le han pagado el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Educación (Forte).

Lo anterior porque el banco Santander emitió un cheque supuestamente a su favor (número 009579) y fue depositado en la cuenta número 49156620655585 de Banorte, "pero no reconozco dicha cuenta ni dicha apertura y tengo copia del cheque que cobró alguien más, la denuncia se puso a principios de febrero y hasta ahora nada. El banco dice que mi reclamo no procede. Me traen a vueltas y no resuelven", dijo.

Quejas

Los usuarios que no son atendidos por la Condusef, también pueden interponer una queja en la Secretaría de la Función Pública llamando al Teléfono: (01) (55) 2000-3000.

759 MIL PESOS

Robaron de cuentas de los empleados, de la empresa en Bancomer, por una transacción.