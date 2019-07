Tránsito de despotismo

ACUSA A

El pasado domingo, alrededor de las 07:00 horas, Ismael circulaba en su auto por el bulevar Revolución con destino a la Unidad Deportiva de Torreón, donde había quedado de verse con una persona, para posteriormente ir a un evento de su trabajo.

Sin embargo, contó que al llegar al estacionamiento de la UDT, de pronto apareció montado en la unidad 35895, un agente de la Dirección de Tránsito y Vialidad, quien sin argumentos, le pidió su licencia o tarjeta de circulación, por lo cual Ismael preguntó el motivo, a lo que el elemento le respondió que era porque no traía el cinturón de seguridad y que iba hablando por celular. "Cuando me señaló esto el agente, le comenté que el cinturón me lo había quitado al llegar a estacionarme y que el celular lo traía en la bolsa, por lo cual, lo que el oficial estaba argumentando, no era cierto", indicó Ismael Triana.

Comentó que el agente de Vialidad le dijo que no quería perder su tiempo escuchándolo, por lo que procedió a retirarle la placa delantera y sin darle la boleta de infracción.

"En el momento en que el agente me retiraba la placa, sí interpuse mi mano preguntándole de nuevo por qué lo hacía, pero se puso a manotear y hasta me grabó diciendo que yo era el agresivo; después, me preguntó mis datos para hacer la boleta, pero se los negué porque no había elementos para que actuara de esta manera, y es por ello que no me dio ningún comprobante de infracción", dijo.

No recibe ayuda

Durante esta semana, el acfectado acudió a las oficinas de Garantías, donde no se le orientó para la resolución de su asunto, por lo que ahora acudirá al departamento de Asuntos Internos, esperando obtener la orientación y apoyo de las autoridades ante este caso de despotismo.

