Lerdo, sin datos oficiales sobre operación de la GN

Aunque ya hay presencia de la Guardia Nacional en la región Lagunera de Durango, hasta el mediodía de ayer, el municipio de Lerdo no tenía información oficial sobre el despliegue de esta institución armada, además de que dijo desconocer si elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que estaban integrados a la Policía Militar, han sido retirados para integrarlos a esta nueva corporación.

"Mira, tuvimos una reunión y yo en específico pregunté que cuántos, cuándo y en dónde iban a estar, son datos que todavía no nos dan a conocer,", señaló la alcaldesa María Luisa González Achem.

Sobre si los militares ya no van a ocupar las unidades de la Policía Municipal, la alcaldesa comentó que "es que no estoy segura. Oficialmente no tengo datos todavía".