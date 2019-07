Iniciarán ciclo de talleres en Centro de Capacitación para el Trabajo

Abrieron las inscripciones al Centro de Capacitación para el Trabajo "Tonantzin" para el nuevo ciclo de talleres que inicia el próximo 12 de agosto.

Lo anterior fue informado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, quien señala que las capacitaciones se traducen en mayores oportunidades para quienes asisten, de poder obtener mas ingresos.

Los interesados en recibir estos entrenamientos pueden integrarse a los siguientes cursos: corte y confección, cultora de belleza, manualidades, computación, así como asistente administrativo y auxiliar contable.

Según explicó Diana Virginia Tovar González, auxiliar de jefatura en los Talleres "Tonantzin", la cuota de inscripción es de 100 pesos, así como otros 100 pesos de mensualidad, general para todos los cursos.

Los interesados ya pueden acudir a entregar su papelería a Bulevar Revolución 639 pte., colonia Centro, el cupo es limitado. Los requisitos para ingresar son: tener 15 años o más, presentar identificación (credencial del INE para mayores de edad), copia del acta de nacimiento, copia de CURP y una fotografía reciente.

El teléfono para solicitar informes es el 2 678 148. Los horarios para las clases de cultora de belleza son los días lunes, miércoles y viernes, de 8:00 am a 11:30 am y de 11:30 am a 03:00 pm, igual que para los grupos de corte y confección. El taller de manualidades tiene un horario flexible (de 8:00 a 15:00 horas con un mínimo de tres horas diarias).

En el caso de computación y el taller de auxiliar contable, las clases se imparten de lunes a viernes. A cualquiera de estos cursos, es válido el descuento para los adultos mayores con su credencial de Inapam.

Este mes se llevó a cabo la graduación de 87 alumnos de los diversos cursos que ofrece el Centro de Capacitación para el Trabajo "Tonantzin", que recibieron su diploma avalado por la Secretaría de Educación Pública.