Denuncian a Condusef Torreón por falta de respuesta ante robo a cuentahabientes

"¡Corrupción, corrupción!", gritaban este jueves los empleados del Grupo Joma, empresa de transporte y flete, afuera del Palacio Federal en Torreón. Llevan más de 4 meses esperando que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) haga lo propio para resolver su queja presentada desde marzo.

Los empleados están decepcionados por el mal servicio que aseguran han recibido hasta ahora, y no fueron los únicos que se quejaron.

En el caso de la empresa Joma, la queja es porque 70 de sus empleados resultaron afectados de una transacción que no reconocen y que burló la seguridad del banco donde cobran su sueldo, BBVA Bancomer, y sin su consentimiento se hizo una transferencia a una cuenta de Banamex.

Para ello, burlaron los candados de seguridad que el propio banco les asignó. Joel Acosta Pedroza, apoderado legal de esta empresa y su abogado Enrique Soto, interpusieron quejas ante la Gerencia Regional de la firma BBVA Bancomer en Torreón que dirige Fernando Díaz, pero la institución no se hace responsable de ese fraude cibernético.

"Yo creo que es el mismo personal de Bancomer, porque hacen el protocolo igual, Conducef nos dice que después del 6 de agosto nos vamos a la parte judicial pero no se nos resuelve nada. Nos decepciona que se comporten de esta manera”, dice Acosta Pedroza, quien es cliente desde hace cinco años de esta institución financiera, pues por un lado piden confianza para depositar ahí su patrimonio como negocio pero no son capaces de responder ante esta investigación por la disposición fraudulenta de 759 mil pesos que se conforma del salario de todos los choferes y además todavía el martes pasado hubo otro cargo de casi 60 mil pesos de su cuenta personal.

Pero esta queja no es la única, ayer el señor Benjamín Aguirre Valdéz, solicitó a El Siglo de Torreón dar a conocer su caso. Él es jubilado y no le han pagado el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Educación (Forte). Lo anterior porque el banco Santander emitió un cheque supuestamente a su favor (número 009579) y fue depositado en la cuenta número 49156620655585 de Banorte "pero no reconozco dicha cuenta ni dicha apertura y tengo copia del cheque que cobró alguien mas, no sé si del mismo Santander u otra persona ajena; la denuncia se puso a principios de febrero y hasta ahora nada.

"Vine hace 4 meses y me traen a vuelta y vuelta, siendo que hay papeles con copia y todo y el banco dice que mi reclamo no procede. Me dijeron en Condusef que viniera el día 15 y luego que el día 18 y ahora que el día último, no resuelven", dijo Benjamín, quien tiene la denuncia con el número de expediente B1326419 folio 2019 050 9291.

La Condusef depende del gobierno federal y se promociona como una instancia "siempre ocupada en mejorar la atención a los usuarios de servicios financieros". El día de ayer, ante las múltiples quejas, El Siglo de Torreón quiso conocer la versión del delegado de la Condusef en Torreón (Unidad de Atención Norte), Pablo Manuel Velásquez Villarreal, pero no fue posible porque se mostró indispuesto, argumentando -según el personal de vigilancia del edificio, que además trató de impedir el trabajo periodístico del reportero- que no había suficiente espacio en su oficina para conceder la entrevista.

Los usuarios que no son atendidos por la Condusef también pueden quejarse del mal servicio vía electrónica y comunicarse al teléfono 01 800 999 80 80 de quejas contra el servicio de la propia Condusef pero también tienen la opción de interponer una queja en la Secretaría de la Función Pública llamando al Teléfono: (01) (55) 2000-3000.