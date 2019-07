Asegura Leticia Herrera que dejará cuentas claras a próxima administración

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, dijo que dejarán cuentas claras a la próxima administración municipal. En el marco de una entrega de apoyos por 571 mil 800 pesos a 64 asociaciones civiles, la presidenta aseguró que "los Herrera no nos robamos el dinero de nadie".

En la recta final de la administración que encabeza, la edil señaló que las arcas municipales están bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación y la del Estado, además de que ella ordenó una revisión por parte de un despacho de prestigio, esto con la finalidad de dejar cuentas claras a la siguiente gestión "para que no me vayan a decir que dejé cochinero o que me robé el dinero de nadie".

La edil agradeció el apoyo y aseguró que "no me voy", pues dijo que con la Fundación Chilchota seguirá trabajando por la ciudadanía, recorrerá todo el estado de Durango y otorgará apoyos a la población vulnerable.

En el evento celebrado en el auditorio Benito Juárez de la presidencia municipal de Gómez Palacio, Herrera Ale entregó recursos a 64 organismos, correspondientes a los meses de marzo y abril del Programa de Apoyo para las Asociaciones Civiles, Ejercicio 2019, además de ser reconocidos y felicitados por la noble tarea que desempeñan para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, en especial de segmentos de población en condiciones de vulnerabilidad.