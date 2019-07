Arath de la Torre debutará en obra musical con Sugar

Arath de la Torre no quería hacer teatro musical, por lo que nunca hubiera esperado formar parte del elenco de uno como Sugar, con el que llegará al Teatro de los Insurgentes en octubre y para el que ya está tomando clases de tap y canto.

"Es la primera vez que participo en un musical, nuevamente la carrera me pone a girar", comenta el actor.

"Yo he cantado siempre pero jamás aplicado a un evento de estos. Las imitaciones de 'La parodia', canciones que montaba con mis compañeros, he cantado en vivo en la televisión... Es un instrumento que tengo ahí guardado, estoy trabajando para mejorarlo, es una técnica totalmente distinta".

La historia basada en la película Una Eva y dos Adanes, cuenta con nombres como el de Alejandro Gou, quien fue el que se acercó a Arath para hacerle la propuesta.

"Me habló el señor 'Oye, te tengo un proyecto'. Yo le había dicho que no iba a hacer teatro, me había invitado al Tenorio, pero le dije que no iba a hacer teatro porque estaba muy comprometido con mi familia y los proyectos", relata.

"Lo fui a ver y me dijo 'Producimos Claudio Carrera, Tina Galindo, Federico González Compean, nunca nos hemos juntado y queremos que tú seas junto con Ariel Miramontes'".

Sugar ya fue montada en México en 1975 con Enrique Guzmán (quien hizo la adaptación para esta puesta), Sylvia Pasquel, Héctor Bonilla y Sergio Corona, entre otros. Al respecto Arath comparte la responsabilidad que implica y la intención de hacer que nuevas generaciones, que no están tan interesadas en el teatro, volteen a ver una nueva versión que alguna vez fue hecha con grandes actores.

"Después de 27 años, pisar el Insurgentes ha valido la pena con la calidad de productores que tiene la obra, la misma obra, mis compañeros. Es un gran compromiso en mi carrera y con el público".

Se solidariza. El actor ha estado lleno de trabajo interpretando a "Simón", para "Simón" dice, que llega a su segunda temporada, y como "Pancho" en Juntos, el corazón nunca se equivoca, esta última bajo la mano de Juan Osorio.

Al hablar del productor Arath lamentó la situación por la que Osorio pasó hace una semana al ser asaltado y golpeado.

"Está tranquilo obviamente también a la vez está muy enojado. Evidentemente es parte del proceso y ojalá se haga justicia. Lo quiero, lo adoro, lo amo y le mando las buenas vibras", comparte.

En cuanto a la delincuencia en general que han vivido otros artistas es tajante: "No estoy de acuerdo, simple y sencillamente no se vale. Nada más".