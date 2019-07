Por beca de Del Toro, mexicana irá a la mejor academia de animación

Dicha institución es considerada como la mejor escuela de cine de animación en el mundo.

La beca ANIMEXICO es parte del programa de GOBELINS que busca promover la igualdad de oportunidades al expandirse a talentos de todo el mundo.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

"Guillermo del Toro (@RealGDT) y @Cinepolis otorgaron la beca ANIMEXICO 2019 a Deborah Balboa, joven mexicana creativa, para estudiar la Maestría en Artes, Animación de Personajes y Realización de Cine Animado en @gobelins_paris", se lee.

El festival informó que Balboa, previamente admitida en la Maestría de GOBELINS, en París, utilizará la beca para cubrir sus gastos de vivienda y la matrícula escolar, la cual va de septiembre de 2019 a junio de 2021.

SEGUNDA beca Animexico para estudiar animacion en @gobelins_paris Felicidades a la ganadora. SECOND Animexico scolarship to study animation in @gobelins_paris . Coingratulations to the winner. https://t.co/b25qJMHMmr