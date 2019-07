Nadia Comaneci presume sus piruetas en la playa

Fue a través de redes sociales donde Comaneci, de 43 años, publicó un video captado por su hijo, en donde ella muestra que todavía puede hacer una pirueta, mientras disfruta de una tarde en la playa.

The very first perfect was performed by @nadiacomaneci10 on this day 43 years ago. @gymnastics pic.twitter.com/2STcYrZ2Yu