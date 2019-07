Queremos crecimiento, pero sin destruir medio ambiente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no destruirá el medio ambiente a cambio de obtener un crecimiento económico de 6% anual.

"Sí queremos el crecimiento, pero sin destruir el medio ambiente. Si se tratara de crecer por crecer, diríamos: vamos a seguir con las rondas petroleras, vamos a seguir entregando concesiones para la minería, no le hace que sea a cielo abierto, no le hace que contamine porque lo que nos importa es crecer; entonces podríamos crecer al 6% anual, pero destruimos el territorio".

Durante su conferencia de prensa matutina el presidente fue cuestionado sobre la contaminación que realizó Grupo México con ácido en el Mar de Cortés y la posibilidad que mineros despedidos tomen la mina de cobre Buenavista para finales de mes.

El mandatario llamó al diálogo y que no se cierren las plantas, las empresas, y que se llegue a acuerdos y que se actúe con justicia.

"Hay que ver cuáles son las demandas, el pliego petitorio. Y es muy recomendable que se proceda con legalidad, aunque nosotros no somos represores no vemos con buenos ojos un movimiento en donde no se cumple con los procedimientos legales; es decir, si no está autorizada una huelga no puede estar una huelga, hay una ley, hay un procedimiento, porque si no, entonces se cae en la anarquía".

En el caso de las empresas mineras, López Obrador dijo que es necesario que continúe la producción porque significa crear riqueza, distribuir riqueza.

"Los trabajadores mineros son de los mejores pagados en el país. Claro, si los comparamos con los trabajadores mineros de Canadá o de Estados Unidos hay una gran diferencia, hay que buscar que se les pague más, pero son empleos que se obtienen con la minería".