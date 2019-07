Critica Canieti el uso de criptomonedas

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías (Canieti), Hugo Montoya Díaz, expresa que siguen las críticas para las criptomonedas o divisas virtuales, precisamente porque no son dinero de verdad, sino una especie de letra de cambio digital que tiene un valor volátil que permite hacer de manera ágil una transacción, pero no generan confianza.

Y si bien la tendencia tecnológica tiene varias connotaciones como el hecho de "desmonetizar y desmaterializar las monedas, en el mundo digital lo que se buscaba era la buena práctica de la transacción universal, lo cual es una buena iniciativa en lo general".

Pero destaca que en México, como otros países, "no estamos preparados con una buena normativa, una buena legislación adecuada a la evolución y al modelo de cómo se está dando las criptomonedas. No hay todavía las reglas echadas para adelante ".

Montoya Díaz refiere por ejemplo que no hay en México ninguna institución o voz oficial que las avale y existe una gran desconfianza entre el sector empresarial conservador para darle entrada a este proceso del mundo digital.

También es un sistema de usos y costumbres.

Dice que "por ejemplo en el caso de los pagos que no pasan por un medio bancario, obviamente pues hay que ver la volatilidad, la trazabilidad y por consiguiente la seguridad. No hay registros de quien me deposita y no se diga la facilidad que puede representar para la evasión fiscal".

Las criptomonedas normalmente se usan para la compra de equipo, para transacciones de servicios internacionales, inmuebles con montos altos.

La preferida de las criptomonedas es la Bitcoin. Empezó primero, hace alrededor de 4 años que en México se ha adoptado como una letra de cambio.

La utilizan la generación X o millennials, además de personas que tienen mucha interoperatividad con cosas internacionales porque les ayuda mucho al flujo.

Montoya dice que hay reservas para el uso de las criptomonedas y definitivamente lo que haría falta para potenciar el uso es que hubiera 'reglas del juego'.