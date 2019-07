Cierran deficiente año escolar

En las escuelas públicas venezolanas se cumplió apenas el 70 % del calendario previsto en el año escolar 2018-2019 como consecuencia de la crisis económica, el colapso de los servicios y la deserción de alumnos y maestros, informó este miércoles la diputada opositora Bolivia Suárez.

En rueda de prensa, Suárez, que forma parte de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dijo que el país atraviesa una "catástrofe educativa" y aseveró que de los 202 días previstos en el calendario escolar 2018-2019 "se ha cumplido el 70 %, en el mejor de los casos".

Esto supone cerca de 60 días en los que los alumnos no recibieron formación y, remarcó la diputada, "hay sitios donde es peor", como en las zonas rurales, donde se registró "entre el 40 % y el 45 % de asistencia a clases".

Incluso, en el estado de Zulia (oeste, limítrofe con Colombia), Suárez precisó que se "registra un 75 % de ausentismo", es decir, semanalmente "los muchachos solo están asistiendo un día a clases".

Atribuyó la situación "al caos que hay en los servicios públicos", como la falta de agua potable o gas doméstico y los fallos eléctricos, a lo que se suma que "no hay efectivo, no hay transporte, no hay alimentación".

Para Suárez, "lo que está haciendo este régimen con la educación es un acto criminal", y alertó que, si no hay un cambio político, se espera "la muerte del sistema educativo".

Crisis