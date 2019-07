Se recupera favorablemente

El actor mexicano Héctor Suárez se encuentra bien y recuperándose favorablemente del cáncer de vejiga que padece, aseguró su amiga, la actriz Vanessa Bauche.

La protagonista de películas como Amores perros señaló que pese a que no ha podido visitarlo, personas cercanas al comediante la han mantenido al tanto del desarrollo de su salud, por lo que sabe que está de maravilla.

Destacó que el actor de cintas como El mil usos está de buen ánimo y se recupera en Cocoyoc, Morelos, donde ya lo han visitado otros amigos como el director Francisco Padilla, con quien trabajó en el largometraje Suave Patria, en 2012.

"Me mandaron fotos y sé que todo va a estar bien, es un ser extraordinariamente fuerte y se ha convertido en una fuerza espiritual muy resistente", dijo la actriz a la prensa durante el estreno de la puesta en escena El exorcista.

La actriz, quien forma parte de la cuarta temporada del programa Nosotros los guapos, indicó que espera poder visitarlo pronto, pues es una persona a la que admira, quiere y respeta. Por otra parte, Bauche celebró junto a su amiga, la actriz Cynthia Klitbo, el estreno de El exorcista, la cual llega por primera vez a México en formato de obra de teatro.

Indicó que le da gusto que cada vez más productores se arriesguen a traer al país obras de terror de tan buena calidad y con efectos que realmente impresionen al público, toda vez que el largometraje del mismo nombre es un referente muy importante del género hasta la actualidad.

En torno al reestreno de la serie de Luis Miguel, ahora por televisión abierta, dijo: "Me da gusto que siga el éxito de este proyecto que ya tendrá su segunda temporada, en la que no participaré porque mi personaje de 'Rosy Esquivel' ya no estará en la vida del artista. "Esta serie fue un fenómeno y la verdad es que también me dio la posibilidad de trabajar con gente maravillosa".