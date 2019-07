Rivas jugará en vez del 'Gallito'

- El debut del juvenil santista Adrián Lozano el próximo domingo en Primera División es inminente. De la misma forma, el "Gallito" Vázquez arrancará en el banquillo el Apertura 2019 de la Liga MX.

Así lo dejó entrever el técnico de los Guerreros, Guillermo Almada, al mencionar que ante las Chivas Rayadas, utilizará el mismo cuadro que formó en el último amistoso frente al Atlas, que dicho sea de paso, fue el que menos le agradó en la pretemporada.

Además de Lozano, que vivirá sus primeros minutos en el máximo circuito, estarán en el medio campo del conjunto lagunero, el también canterano Ulises Rivas Gilio, el uruguayo Brian Lozano y uno de los refuerzos albiverdes para la campaña que está por iniciar, el también charrúa "Nando" Gorriarán.

"Hemos elegido a los que están en mejor momento, luego de un análisis que hicimos todos los días en entrenamientos y juegos" dijo Almada, quien agregó que existe ansiedad de sus jugadores, por las ganas de ya competir.

El estratega albiverde, explicó el porqué "Gallito" Vázquez, no será titular ante las Chivas: "En este momento, está mejor Rivas que Vázquez, he tomado la determinación porque se complementa un poco mejor con Gorriarán, con más libertad".

Pero el técnico santista advirtió, que José Juan en cualquier momento puede estar en la cancha, porqué también ha tenido un gran nivel en la pretemporada, por lo que están muy parejos en cuanto a la titularidad.

"Puede tener minutos el domingo (Vázquez), pero la automatización de algunos movimientos los hemos visto mejor en Rivas, sobre todo defensivos, eso nos ha impulsado y nos hemos decidido por él, sin dejar de reconocer al 'Gallito', su buen aporte, confianza, la entrega en los entrenamientos, por lo que habrá una disputa muy peleada ahí, le tocará jugar un partido a cada uno, pero dependiendo de su nivel".

El resto de los jugadores, serán Jonathan Orozco en el arco, además de Matheus Dória y Hugo Isaac Rodríguez en la zaga central, Gerardo Arteaga en la lateral izquierda y el "Charal" Orrantia en la derecha. Los delanteros serán Julio Furch y "La Culebra" Castillo.

"Me ha dejado conforme la alineación que hemos venido recurriendo y trabajando, han hecho una muy buena preparación y encuentros en los amistosos, aunque el que menos me gustó fue ante Atlas", dejando en claro que ha trabajado con ellos, automatizado los movimientos, por lo que se les ha visto con confianza.

Mencionó que hay algunos elementos que se integraron más tarde, como el caso de Diego Valdés, quien en la actualidad hace un trabajo más diferenciado, para ponerse a punto, sobre todo en el tema físico, mientras que Ayrton Preciado continúa lesionado, al igual que el zaguero Oscar Bernal y el volante "Manza" Andrade.

"Me queda un poco de pena, por los futbolistas que no pudimos tener desde un inicio, la mayoría de los compañeros están en una etapa distinta, pero son jugadores determinantes (Valdés y Preciado) y que van a marcar una diferencia. Estamos por el buen camino, en los amistosos, nadie nos regaló nada".

Informó que será imposible tener a Preciado para los primeros partidos, ya que todavía no está entrenando, esperando una serie de estudios, para saber si ya cicatrizó su fisura en la tibia y luego ya empiece a entrenar, algo que le llevará un par de semanas.

Almada confesó que no recibió ninguna solicitud de su directiva, de modificar el partido del próximo domingo ante Chivas, quienes un día antes, sostendrán en California un amistoso ante el Benfica de Portugal.

"A mi no se me transmitió nunca, no me pasaron nada, en otros equipos sí ha pasado, que me consultan a mi y doy mi opinión" indicó el estratega.

El uruguayo señaló, que los del Rebaño Sagrado debieron haber llegado a la conclusión, que cuentan con un gran plantel y que pueden jugar dos partidos en días consecutivos.

"No me meto en su planificación, ellos creen que pueden afrontar los dos compromisos, debido al plantel con el que cuentan".

Pero más allá de preocuparse por los tapatíos, Almada indicó que lo más importante es lo que haga Santos Laguna en la cancha y lo demuestren con el balón, anulando las cosas positivas de los buenos futbolistas que tiene el Rebaño.

"Chivas tiene un plantel muy rico de excelentes futbolistas, que cualquiera puede suplir a cualquiera, pero hasta el sábado tendremos una orientación de quien jugará y haremos un análisis de su propuesta".

El partido entre los Guerreros y el Rebaño Sagrado, se jugará a las 18:45 horas en el Estadio Corona de Torreón. Un día antes en San Francisco, California, el conjunto tapatío tiene programado un duelo ante el Benfica de Portugal, en la International Champions Cup.

Jorge Isaac Rojas será el árbitro central del partido del próximo domingo en el Estadio Corona.

Sus asistentes en las bandas serán Jimmy Acosta Montesinos y Enrique Martínez Sandoval. El cuarto árbitro será Víctor Alfonso Cáceres Hernández.