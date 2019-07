Cuentan la vida de 'El Chapo' Guzmán

El nombre de Joaquín Guzmán Loera se volvió tendencia ayer ya que fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión.

De esta manera terminó el proceso judicial que comenzó con su arresto en Los Mochis, Sinaloa en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos.

"El Chapo" tenía la intención de inmortalizar su vida a través de una película y eso lo llevaría a cabo de la mano de la actriz mexicana Kate del Castillo, a quien le dio los derechos de sus vivencias.

Tras la captura del narcotraficante y los problemas legales que enfrentó Kate por haberse visto con Guzmán Loera, el proyecto ya no le interesó a la artista, al menos por ahora.

"No está en mi mente ahorita para nada -la película de Joaquín-, tengo muchas otras cosas que hacer y además de que ya han habido muchas series y muchas cosas acerca de eso, pero veremos en algún momento si se hace, se hace...", dijo Kate durante la presentación de la última temporada de Ingobernable.

Y sí, tal y como dijo Kate, hay muchas producciones que han hablado de Guzmán Loera. Desde series hasta documentales. El proyecto de TV más exitoso sobre el tema ha sido "El Chapo", donde Marco de la O da vida al narcotraficante. Cuenta con tres temporadas.

La serie cuenta cómo un chico mexicano de origen humilde se convirtió en el narcotraficante más buscado del mundo, liderando una organización que aportaba más de ocho mil millones de dólares al año.

En Netflix, hace tiempo se subió el documental Cuando conoció al Chapo, conformado por tres capítulos. En éste, Kate del Castillo cuenta cómo logró el acercamiento con el narcotraficante mientras era perseguido por la justicia.

Ella relata de qué manera llegó a la Sierra de Sinaloa, junto con el actor Sean Penn, y los momentos en los que pudo charlar al tú por tú con Joaquín.

"Yo dije Dios mío, a dónde vamos a ir. Iba literalmente temblando y tenía mucho miedo e incertidumbre. Tomé tequila para calmar los nervios. Cuando llegué al lugar, me reciben con un abrazo y me dicen 'amiga, bienvenida, supe que era él -"El Chapo"- simplemente porque me dijo amiga", comentó Kate en la emisión.

Sean Penn no se quedó atrás ni tampoco Estados Unidos. Reelz Channel lanzó un documental en el que el histrión también da su versión de los ellos del contacto con Joaquín. El programa se llama "El Chapo" & Sean Penn: Bungle in the jungle.

Fue en 2016 cuando se estrenó la película "Chapo", el escape del siglo. La trama gira en torno a la segunda fuga del narcotraficante.

El actor Irineo Álvarez fue el encargado de dar vida a Guzmán Loera.

El largometraje, dirigido por Axel Uriegas, muestra a un Joaquín más humano y sensible. El filme enfrentó una coincidencia ya que salió a la luz a unos días de que "El Chapo" fuera capturado en Los Mochis.

History Channel y Discovery Channel hicieron los documentales El ascenso y caída del Chapo y La leyenda del Chapo, respectivamente.

El primero aborda el ascenso de Joaquín, siendo un hijo de agricultores hasta volverse uno de los criminales más buscados del mundo. El segundo, contiene testimonios de personas de Sinaloa, quienes se expresan bien del narco, lo llaman "buena gente".

En la serie Narcos, el actor Alejandra Edda dio vida a "El Chapo" durante nueve capítulos mientras que Mauricio Ochman se puso en los zapatos de "El Chema" en El señor de los cielos y luego en una serie propia. La producción siempre negó que se tratara de Joaquín, pese a las coincidencias del personaje con éste.