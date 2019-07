'El Chapo', a una vida tras las rejas

El último episodio de la vida de "El Chapo" terminó como se esperaba: con una sentencia por cadena perpetua más 30 años que dejará a Joaquín Guzmán Loera encerrado de por vida en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos. No hay epílogo posible, tras casi tres décadas de ascenso al cielo del narcotráfico y el descenso al infierno del sistema judicial estadounidense.

"No hay mucho más que añadir", resumió el juez Brian Cogan antes de dictar la sentencia, conocedor más que nadie de que el futuro del que fuera líder del Cártel de Sinaloa estaba escrito desde hace tiempo.

Concretamente desde mediados de febrero, cuando fue declarado culpable de 10 delitos relacionados con el narcotráfico y que señala un único destino: la cárcel de máxima seguridad de Florence (Colorado), conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, a la que, de acuerdo con "The New York Post", ya fue trasladado. La cadena perpetua le cayó por tráfico de drogas; los 30 años, a cumplir de forma consecutiva -algo imposible- por uso de armas. Además, le impusieron 20 años por lavado de dinero, que cumplirá de forma simultánea a la cadena perpetua y, por tanto, quedan de facto anulados.

Frente a Brian Cogan, juez federal de Brooklyn, y antes de que se le dictara sentencia, el líder del cártel de Sinaloa aseveró que "aquí no hay justicia" y que "Estados Unidos no es mejor que cualquier país corrupto que ustedes no respetan".

Acusó al juez de no haber investigado a fondo las denuncias de conducta inapropiada del jurado en el caso, aludiendo a la versión de que el jurado sí se mantuvo al tanto de lo que se decía del acusado en medios, pese a tenerlo prohibido.

El juez Cogan, lo condenó a pagar 12 mil 600 millones de dólares, una fortuna cuya existencia pone en duda la defensa del capo.

En México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, aseguró que se trabaja de manera coordinada con la embajada y las agencias de Estados Unidos para investigar las cuentas de "El Chapo".

Como pidió la fiscalía, el juez Cogan ordenó la confiscación de los más de 12 mil millones al sentenciado como compensación al tráfico de miles de toneladas de drogas entre México y Estados Unidos. La cifra fue calculada con base en la noción de que el líder del Cártel de Sinaloa comercializó 528 mil 276 kilogramos de cocaína, 202 kilos de heroína y 423 mil kilos de marihuana.

Sin embargo, Jeffrey Lichtman, uno de los abogados del capo mexicano, ha afirmado que en realidad el cálculo "es mayormente un ejercicio académico, debido a que el gobierno de Estados Unidos nunca ha ubicado ni identificado un centavo de estos millones de dólares en ganancias que presuntamente generó el señor Guzmán".

José Luis González Meza, abogado de "El Chapo" en México, señaló este miércoles a medios, al término de la audiencia de sentencia, que el dinero que el gobierno de Estados Unidos afirma que su cliente obtuvo con el tráfico de drogas "se generó en México (...) El dinero no pertenece al gobierno de Estados Unidos, sino al de México".

Las autoridades estadounidenses no han dicho cómo pretenden lograr que el acusado entregue el supuesto dinero.

De acuerdo con Nieto Castillo, de la UIF, "estamos trabajando de forma coordinada con la embajada de Estados Unidos y las agencias estadounidenses en todos los casos relacionados con el señor Guzmán".

Con semblante serio, vestida con pantalones, chaleco negros y una camisa blanca, Emma Coronel, pareja de Joaquín Loera "El Chapo", se presentó en la Corte de Estados Unidos para acompañar a su esposo, quien recibió su sentencia, pero lo que más llamó la atención fueron sus joyas Cartier.

Aunque con un outfit muy sobrio, lo que llamó poderosamente la atención fueron las impresionantes joyas que lució para una fecha como hoy, nos referimos a su juego de pulseras Cartier de la colección "Love", creada en 1970 por el diseñador Aldo Cipullo.

Esta importante casa joyera, favorita de miembros de la realeza y celebridades de todo el mundo, define a su colección "Love" como un símbolo de amor eterno.

Diputados federales de distintas fuerzas políticas consideraron "justa" la sentencia de cadena perpetua que impuso Estados Unidos al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, pero exigieron al gobierno de México aplicar la Ley de Extinción de Dominio con los bienes que haya tenido en territorio mexicano.

Sergio Gutiérrez Luna, de Morena e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, dijo: "Si se trata de bienes que están aquí, México tiene que aplicar las leyes sobre este tema, la de Extinción de Dominio y las leyes que aplicaran, según el momento de la comisión del delito. Si fueran bienes en EU, deben aplicar su ley. Estados Unidos no podría hacerse de propiedades que están en México". Agregó: "Hay que respetar los sistemas judiciales y penales extranjeros. Es evidente que 'El Chapo' ya había estado preso aquí. A [Vicente] Fox se le escapó, a [Enrique] Peña [Nieto] se le escapó y lo volvió a meter a prisión, luego ya viene la extradición, es un tema de cero impunidad".

El exgobernador de Coahuila y diputado federal del PRI, Rubén Moreira, consideró: "Sobre los bienes, lo que se haya delinquido acá tiene que quedarse en México y utilizar las leyes que hoy se tienen como la de Extinción de Dominio".

Opinó: "México debería agilizar todas los procedimientos que tienen pendientes para que la gente ya se vaya sentenciada desde acá y luego que se le sentencien en EUA y pagando en ambos lados".

La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, Adriana Dávila Fernández (PAN), consideró que la sentencia sirve de lección a las instituciones de seguridad mexicanas, puesto que demuestra la necesidad de implementar una política contra la criminalidad.

También lamentó que con la sentencia, aunque histórica, no se puedan devolver las vidas humanas que cobró la organización delictiva que lideró "El Chapo", pero anotó que el gobierno de México debe dejar claro a dónde van a ir todas las propiedades del capo.

"De acuerdo a la justicia estadounidense, ahora les corresponderá a ellos, pero vale la pena revisar qué va a pasar con estos bienes, tendría que ser para resarcir los daños".

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, descartó que con la sentencia se tengan efectos negativos en la seguridad pública. Durante una entrega de apoyos de programas sociales en La Cruz Pinta, en El Fuerte, dijo que todos los días se trabaja y fortalecen los esquemas de seguridad. Subrayó que la seguridad pública avanza, puesto que en Sinaloa, desde hace varios meses, se cuenta con la presencia de la Policía Militar, cuyos elementos, muchos de ellos, van a formar parte de la Guardia Nacional.