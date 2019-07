Se reúne senador Manuel Cota Jiménez con presidentes electos y coordinadores en La Laguna

El senador con licencia, Manuel Humberto Cota Jiménez, se encuentra en La Comarca con motivo de una reunión con coordinadores de las diferentes áreas y sectores del priIsmo en La Laguna así como con presidentes municipales electos además de otros representantes de la militancia en la región.

Cota es coordinador de la primera circunscripción en favor de la fórmula que encabezan el candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito” y Carolina Viggiano, quien busca Secretaría del Partido.

Se encuentra de visita en La Laguna pero su circunscripción abarca Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua y Durango, estado donde se espera la visita de Alito tentativamente para el 23 de julio, según expuso Hiram Morales, coordinador estatal en la Región Laguna de Durango.

El senador con licencia, quien ha ocupado muchas posiciones en el sector cenecista y en temas relacionados con el campo mexicano se mostró preocupado por la dinámica del nuevo gobierno que está afectando a los campesinos.

“El simple hecho de atender al campesino en una ventanilla ha desaparecido, no hay programas,no hay presupuesto, no hay autoridad, es una actitud mesíanica la que hay. Este país renació por la lucha civilizada a través de las instituciones. Vemos a nivel central la renuncia de funcionarios de puntos estratégicos del Gobierno Federal por esta desorganización”,dijo.

Cota reconoció que para reconstruir al partido se necesita volver a las bases, a la unidad interna,competir y no a pelear, cumplir los compromisos con la militancia y con la sociedad.

“Desafortunadamente llevamos personajes a la política que desprestigiaron no solo al partido sino a la política misma como oficio pero los priístas no podemos estar recibiendo siempre los descalificativos que corresponden a escasos militantes que muchos de ellos ya no están en nuestro partido y hay que decirlo, se fueron a Morena buscando impunidad”, dijo Cota.

El también ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina, dijo que en esta elección interna del PRI no hay línea, no hay presidente de la República del PRI, ni Gobernador de Durango del PRI, pero hay presidentes electos: “No hay línea pero hay convencimiento de restituir al partido y que su fuerza resida en la militancia, Alejandro y Carolina representan a la militancia y el deseo de todos nosotros, voy ellos porque abanderan la consulta de la militancia”, dijo Cota.

Aseguró que en Durango no hay duda de que esta fórmula va a ganar. “Pero no son los números sino la legitimidad del proceso, no queremos que voten mas de los que deben votar sino que voten los priístas, a la sociedad demostrémosle de la capacidad que tenemos de organizarnos al interior, la capacidad de no pelearnos ni dividirnos. Hay quien asumió como estrategia la descalificación pero la otra, la de Alito y Carolina, dejan pasar la acusación para llevar propuestas concretas a la militancia, ellos representan las causas de un partido que son las causas de campesinos, maestros, jóvenes, amas de casa, burócratas, obreros, comerciantes, empresarios”, acotó.