Asesinan en Monterrey al medio hermano de Alicia Villarreal

La familia de Alicia Villarreal informó que Edgar, el medio hermano de la cantante, fue asesinado en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con información del programa "Hoy", se desconocen detalles de la muerte; la intérprete se enteró de la noticia mientras vacacionaba con su familia en Hawái.

Edgar es hijo del señor Víctor Villarreal, a quien la artista le dedicó un cariñoso mensaje el pasado Día del Padre.

"Papá, Siempre he considerado todos los momentos bellos de mi niñez y juventud, como la mejor manera de decirme Dios que me ama. Tener un padre como tú fue un regalo de dios. Gracias!! No sabes que importante es para mí y mis hijos el poder verte y abrazarte, platicar contigo es muy hermoso y divertido; representas muchas cosas.

Te amo! Feliz Día del padre... #DonVictorVillarreal #aja #fatherdays".

Alicia Villarreal ya perdió en el pasado a su hermano José Víctor, quien sufrió un accidente automovilístico en 2009.