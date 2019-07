Harry Styles en pláticas para dar vida al príncipe 'Eric' en La Sirenita

El cantante Harry Styles está negociando con Disney su incorporación al reparto de la nueva versión The Little Mermaid para interpretar al príncipe "Eric", informó en primicia este martes el diario The Hollywood Reporter, citando a una fuente cercana con la producción.

Con su fichaje, el excomponente del grupo One Direction encarnaría a "Eric", el príncipe humano que llama la atención de "Ariel", en la nueva versión con actores reales que Disney prepara de su clásico musical. Esta no sería la primera vez que Styles se pone delante de las cámaras, ya que anteriormente participo en Dunkirk (2017), un drama sobre la II Guerra Mundial que dirigió Christopher Nolan y que recaudó más de 526 millones de dólares en todo el mundo, además de recibir la nominación a mejor película en los premios Oscar. Al parecer, el cantante busca un nuevo proyecto cinematográfico para sumar a su currículum de ídolo de masas. Precisamente, hace unos días trascendió la noticia de que el papel de Elvis Presley en la película biográfica que dirigirá Baz Luhrman y para el que Styles se postulaba fue concedió finalmente al actor Austin Butler. Por su parte, Disney comunicó a principios de este mes la selección de la cantante Halle Bailey, quien junto a su hermana Chloe compone el dúo musical Chloe x Halle, para protagonizar la nueva versión de The Little Mermaid. "Después de una amplia búsqueda, tuvimos completamente claro que Halle posee la rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz gloriosa, que son cualidades intrínsecas y necesarias para interpretar este rol icónico", dijo el director del filme, Rob Marshall, que trabajó recientemente con Disney en Mary Poppins Returns (2018). El proyecto para devolver The Little Mermaid a la gran pantalla con un nuevo enfoque encaja dentro de la estrategia de Disney de readaptar o reimaginar sus clásicos animados con nuevas tecnologías digitales o con actores de carne y hueso. Así, este gigante del cine obtuvo muy buenos resultados de crítica y taquilla con The Jungle Book (2016) y Beauty and The Beast (2017). Este año ha estrenado ya Dumbo, con Tim Burton en la silla de director, y Aladdin, con Guy Ritchie al mando de las operaciones, mientras que el próximo 24 de julio presentará The Lion King, con Jon Favreau como realizador.