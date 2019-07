Protestan adultos mayores contra DIF Torreón

Un grupo de adultos mayores llevó a cabo una protesta hoy miércoles en la presidencia municipal de Torreón, se quejaron de "tratos inadecuados" y falta de apoyo de parte del DIF Torreón.

Fue en punto de las 10:00 horas que unas 40 personas de la tercera edad acudieron al sexto piso de la presidencia para buscar a la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, a quien pidieron su intervención ante las autoridades del DIF por un problema en una competencia deportiva.

"Somos dos grupos de cachibol y queremos representar a Torreón a nivel estatal, pero no nos tratan bien, no están dando el apoyo que siempre hemos tenido y se nos hace muy raro... El partido para clasificar no lo hicieron aunque los dos equipos estábamos completos, no se nos hace justo, luego vamos a con la señora directora del DIF y no sabe nada, nadie sabe nada... Por eso venimos con la señora Dulce, ella nos conoce, estuvo en el DIF y ahorita tiene un puesto, para ver si por ella nos ayudan", afirmó la profesora María Hortensia Meraz, quien encabezaba la protesta.

Alrededor de las 10:40 horas los manifestantes fueron notificados que serían atendidos para aclarar sus dudas, pero debían trasladarse hasta la Ciudad DIF y en una comisión, esto cerca de las 13:00 horas de hoy mismo.

Hasta el momento el mismo DIF no ha dado a conocer una postura al respecto.