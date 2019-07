El tema que predominó a partir del inicio de la semana anterior hasta la fecha, fue sin duda la inesperada renuncia del Secretario de Hacienda Carlos Urzúa que conmocionó los diversos sectores de nuestro país, incluso hacia el exterior tanto por la relevancia del personaje como la importancia de la secretaría que encabezaba; colateralmente hay un daño adicional en la renuncia oficial ya que destaca las razones primordiales de dicha decisión; “ las políticas públicas que se han tomado sin sustento “ y las “ personas influyentes que imponen funcionarios sin conocimiento”. Lo anterior independientemente de que se requiere mayores aclaraciones al respecto por su importancia, además de los difíciles momentos por la que está atravesando nuestro país y pone de relieve las pugnas al interior del Gabinete que por cierto en mi opinión está completamente desarticulado.

Dentro de lo malo afortunadamente el Presidente López Obrador nombró de inmediato a Arturo Herrera que fungía como subsecretario de dicha secretaría como nuevo Secretario de Hacienda, lo que al menos atemperó por el momento los factores de riesgo y amenazas que se iniciaban. Considero que debemos otorgar el beneficio de la duda al nuevo Secretario que tampoco es un improvisado como ya se nos ha dado a conocer en los diversos medios de información, pero es indudable que tras los primeras declaraciones del Presidente y del propio Secretario, ya no hay margen de mucha maniobra se impone actuar de inmediato por lo que desde mi punto de vista los retos a enfrentar por Arturo Herrera son: convencer al Presidente López Obrador que es la oportunidad de rectificar decisiones importantes que se han tomado y que están demostrando su ineficacia en nuestra economía tales como la imposibilidad del Aeropuerto en Santa Lucía y proseguir con el de Texcoco, la imposibilidad financiera de la refinería de Dos Bocas y destinar los recursos a la exploración, extracción y producción por parte de Pemex, vigilar y controlar estrictamente el apoyo financiero a dicha empresa cuyo plan de negocios está pendiente, mucho de lo expuesto influye en las decisiones pendientes de las firmas calificadoras de lo que depende las calificaciones para la citada empresa e incluso la del propio país; para lo cual están a la expectativa los Inversionistas que por el momento sopesan la tasa de rendimiento principalmente en Bonos Federales de EUA contra el rendimiento muy favorable de nuestras tasas, pero que están en el alambre.

Puedo extenderme en otros rubros que son inagotables por parte del Gobierno, pero con éstos serían suficientes para conocer si queremos dar un golpe de timón hacia una ruta adecuada.

Desde luego lo anterior se reflejaría en mantener políticas públicas sanas, no endeudamiento como se ha comprometido y sostenido el propio Presidente López Obrador quien además ha entendido muy bien las indignaciones e inconformidades de una gran parte de la sociedad mexicana y las aprovecha a su favor pero todo tiene un límite y éste ya está haciendo acotado por los resultados duros y peligrosos; el hecho de que los especialistas y estudiosos de las economías incluyendo al propio Banco de México reconocen la desaceleración mundial y en nuestro caso hasta una posible recesión técnica ya no soporta la frase “ vamos bien, vamos bien”, entonces ante un grupo de Funcionarios del Gobierno que no se atreven a contradecir a López Obrador ésta es la última llamada para cambiar la agenda política y financiera ¿podrá el recién nombrado Secretario de Hacienda Arturo Herrera convencer y cambiar de rumbo que estamos siguiendo? apelando incluso a las promesas de los capitanes de la I.P. de comprometerse con nuestro país, claro con certidumbre y certeza de la ruta a seguir; por lo tanto urge rectificar las fallas que se han cometido en las políticas públicas aplicadas y no sería ningún desdoro para nadie hacerlo.