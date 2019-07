Habrá NFL en México al menos hasta 2021

El partido entre los Jefes de Kansas City y los Cargadores de Los Ángeles que se disputará en noviembre próximo, en la cancha del estadio Azteca, es el arranque del nuevo contrato de la NFL y nuestro país.

El convenio, de acuerdo al director de la oficina en México, Arturo Olivé, es por tres partidos en la misma cantidad de años, lo que significa que al menos habrá un encuentro en la Ciudad de México de la NFL hasta el 2021. "Es el inicio del convenio que firmó la pasada administración del gobierno federal. No tenemos preocupaciones por la nueva administración, la relación entre México y la Liga sigue siendo muy sólida", expresó Olivé en conferencia de prensa.

En el país, sólo el Estadio Azteca reúne los requerimientos para la realización de partidos de la NFL, y por ende ahí se llevarán a cabo los tres juegos que hay firmados.

Olivé explicó que "la comodidad que nos permite llevar un juego al año es la ideal en estos momentos. Con los estudios y análisis que hemos llevado a cabo en los diferentes estadios en el país concluimos que desgraciadamente el aforo que presentan los de Chivas, Puebla y Monterrey no nos permite presentar un evento como nosotros queremos".

Abundó en este sentido que "hoy por hoy, el lugar idóneo para llevar juegos de la NFL en México es el estadio Azteca. La relación que tenemos con el estadio Azteca y Televisa (propietaria del inmueble) es muy buena. El trabajo hecho es muy bueno".

Olivé explicó que el encuentro entre Jefes de Kansas City y Carneros de Los Ángeles, que fue cancelado el año pasado, simplemente cumplió como el tercer juego del contrato correspondiente, que comprendía tres encuentros.

Aquel partido entre Chiefs y Rams fue suspendido por el mal estado en el que se encontraba la cancha del estadio Azteca y trasladado al Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Olivé tiene confianza en que para el partido entre Jefes y Cargadores no se repita una situación similar a la del año pasado, ya que junto con inspectores de la NFL visitó el estadio Azteca y se dieron cuenta que la cancha se encuentra en perfectas condiciones.

Tras comentar que esas inspecciones se efectúan desde enero pasado, argumentó que el último partido de futbol soccer en dicho escenario está programado para el 2 de noviembre, por lo cual quedan suficientes días para los arreglos pertinentes para el encuentro de la NFL.

"La cancha está espectacular y así continuará en los partidos de la Liga MX. Tampoco tenemos preocupaciones en ese sentido", sentenció Olivé.

El precio mínimo de los boletos para los partidos de la NFL en México se han incrementado 45% desde la edición de 2016 hasta los de este año.

El costo mínimo de los boletos para el encuentro entre los Raiders de Oakland y los Texans de Houston, que se realizó en 2016, fue de 550 pesos, mientras que para el encuentro para noviembre entre los Chiefs y los Chargers es de 800.

Por otra parte, los precios de los boletos en la zona de hospitality se mantuvieron en los dos primeros años en seis mil 50 pesos, pero a partir de la edición de 2018, que al final no se disputó, se incrementó mil pesos y se colocó en siete mil 500 pesos. Esa misma cantidad se mantuvo para el juego de este año. El incremento del valor de los boletos no se ha justificado, luego de que el Estadio Azteca no ha sufrido remodelaciones recientes.

Además, en este año no se disputará un partido con equipos populares en México.

Por otra parte, este aumento en el costo de las entradas está ligado con la subida del dólar respecto al peso. En 2016 el dólar tenía un costo de 19.25 pesos, pero en varios momentos del año y de los tres siguientes varió su precio e incluso superó la barrera de los 20 pesos.