'A Iturbe se le ve mejor la playera de Pumas'

Míchel González está contento con el plantel que le ha dado Pumas. Ha formado su idea que prácticamente no quiere que nadie salga, luego de los rumores que colocan a Juan Manuel Iturbe en la mira de Boca Juniors.

"Son rumores, no me he sentado con Rodrigo (Ares de Parga) ni 'Chucho' (Ramírez), para decirme que existe posibilidad, una oferta de que se vaya... si me preguntan, siempre diré que no se vaya, pero es decisión corporativa, tendrán mi opinión en caso de una oferta, pero son rumores hasta que se cierre el mercado", destacó el estratega de los felinos. "Si me preguntan, prefiero verlo con camiseta de Pumas que con la de Boca. Se le ve mejor la de Pumas".