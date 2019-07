Reprocha Zermeño nula inversión federal

El alcalde Jorge Zermeño reprochó este martes la "nula inversión" que ha tenido el Gobierno federal en proyectos para la ciudad de Torreón. Señaló que en lo que va de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador "no hay una colaboración para obra pública del Gobierno federal; no la ha habido y no la hay".

El alcalde lamentó la situación, pues Torreón es ya "una ciudad que requiere de proyectos federales" para poder llevar a cabo su transformación en diversos rubros, especialmente en temas de obras de infraestructura urbana y conectividad en general. Señaló como temas urgentes el drenaje pluvial, los arreglos en caminos y soluciones en el abasto de agua potable, para lo cual incluso ha hecho una lista detallada que se ha entregado a las autoridades federales desde el año pasado, aunque aún sin respuesta alguna. "Las cosas como son, ojalá y con recursos federales pudiéramos también, lo hemos hecho, presentamos el año pasado una lista en la Cámara de Diputados, está inscrita una serie de obras que hacen falta y que evidentemente el Municipio por sí solo pues no puede hacer frente a obras de envergadura, como por ejemplo drenajes pluviales que hay que hacer". Zermeño citó por ejemplo el recorrido que realizaron con autoridades estatales en la llamada "Vega del Caracol", en la que se llevan a cabo actualmente obras de desazolve por donde circula gran parte del agua de Torreón; también mencionó la perforación de cuatro pozos que llevan a cabo junto con el Gobierno del estado, acciones que van encaminadas a garantizar el suministro de agua potable en los próximos años. "Pues sí hemos tenido recursos para hacer pues el Metrobús o lo que es el Teleférico, La Jabonera, etcétera... Lo importante es luchar para que en Torreón los recursos federales por supuesto que puedan canalizarse en beneficio de lo que hace falta; de mi parte seguiremos pues trabajando con todo lo que podamos hacer", sentenció Zermeño. COAHUILA SIGUE ESPERANDO RECURSOS Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, admitió que aún no cuentan con noticias sobre los recursos provenientes de la Federación para este 2019, situación que en otros años no ocurría. Dijo que se trata prácticamente de la mitad del año y aún no se le han notificado al estado las fechas y detalles de dichos montos federales, aunque se dijo confiado en que podrán anunciarse en "cualquier momento". "Habría que seguir insistiendo, generalmente a estas fechas ya se debería tener noticias, al menos de algunos recursos que se prometieron al estado". Riquelme se refirió al menos a los casos de Piedras Negras y Acuña, en el que la Federación prometió una "compensación" por ser ciudades fronterizas de 500 millones en cada caso, "es fecha que todavía nosotros no tenemos la información de que esto se pueda dar en el corto plazo". Recursos Afirma el alcalde Jorge Zermeño que es necesario el apoyo de la Federación. *Destacó que ha entregado la lista de peticiones de obra en la Cámara de Diputados desde 2018, pero aún no se tiene respuesta. *Zermeño señaló que son necesarios recursos para mejorar la infraestructura urbana, principalmente en drenaje. *Por su parte, el gobernador Miguel Riquelme dijo que la Federación sí prometió recursos para Piedras Negras y Acuña, pero es fecha que no le han detallado su llegada oficial.