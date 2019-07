Mujeres inspiran A LAGUNERO

En el ambiente artístico local lo conocen como Fher Soto. El día 15 de agosto presentará en vivo en un bar de la localidad dos discos, uno de estudio y el otro acústico.

Casi sin dormir, porque la noche anterior había trabajado, Soto visitó El Siglo de Torreón para dar los detalles de sus producciones discográficas.

"Incluí canciones mías que le había dado a diversas agrupaciones o solistas, pero que no las había cantado yo, y bueno pues ya tienen mi voz, así la gente conocerá mi trabajo de cantautor", externó.

Como primer sencillo de uno de estos discos, Fher dará a conocer Me encantaría, el cual espera sea del agrado de la gente.

"Trata sobre cuando te enamoras de alguien y no le has dicho lo que sientes. Esa canción la hice porque un amigo me dijo que si no tenía una rola para una muchacha que había conocido en Facebook y no sabía cómo decirle lo que sentía por ella", explicó.

Al recordar sus inicios como autor, Soto sonrió. Explicó que a los 14 años escribió su primera melodía de nombre Mujer aunque no recuerda bien la letra de la misma.

"Me empezaron a grabar cuando cumplí 16 varios artistas locales. Estoy ahora en una asociación de compositores en donde estamos buscando grabar con artistas nacionales.

"El querer y el admirar a las mujeres me inspiran a componer. Cada que compongo una melodía pienso en lo que pudiera ser acerca de", relató.

El artista expresó durante la entrevista que su faceta de cantante la comenzó hace tres años.

"Lo que pasa es que me di cuenta como compositor que a veces alguien más no pueda darle la intención a tu rola como tú quieres, por eso decidí grabar mis temas yo solito en mi casa, en mi estudio y empecé a sacarlas en redes sociales o mandarlas vía whats".

Fher Soto reveló que nació en Saltillo, sin embargo, desde muy joven se vino a vivir a la Comarca Lagunera.

"Tengo 32 años, a los 15 me vine a vivir para acá. Ya soy lagunero desde el momento en que empecé a decir , 'ande no'", expresó entre risas.

Fher manifestó que un tiempo también radicó en la Ciudad de México con el fin de buscar oportunidades, sin embargo, no le fue tan bien.

"Vivir allá es muy complicado, sobre todo por el costo. No estoy satisfecho con lo que he hecho y creo que voy por el camino correcto".

El cantante dijo que lo suyo es la balada, la bohemia.

"Lo que trato de diferenciar en cada melodía es el lenguaje. Si vas a componer banda, tienes que usar un lenguaje en específico y lo mismo ocurre con otros géneros".

