'La Choco' recibe apoyo tras anunciar salida

Hace unos días, circuló el rumor de que Jimena Pérez "La Choco" dejaría el programa Ventaneando y fue ella misma quien explicó lo que ocurre.

Ayer, en dicha emisión de TV Azteca, Jimena reveló que sí se ausentará por un tiempo para cuidar a su hijo que está enfermo. Tras sus declaraciones, recibió bastante apoyo de sus seguidores y de sus compañeros en redes sociales.

"Efectivamente, la vida me ha llevado por muchos lugares y en este momento si he tomado una decisión y me tengo que ausentar unos meses del trabajo.

"Ustedes saben que tengo dos hijos. Iker, de siete años e Iñaki, de cuatro. Cuando nació Iñaki todo estaba perfecto, tenia un proceso como cualquier niño normal.

"Hace dos años nos dimos cuenta que Iñaki no hablaba. Fuimos a ver especialistas hasta que llegamos con un neurólogo que nos explicó la situación", dijo entre lágrimas.

"La Choco" explicó que su retoño tendrá que tomar terapias y que el médico le dijo que ella debe acudir con él a las mismas.

"La gente que tiene hijos sabe que si te preocupas por una fiebre, pues obviamente cuando ves que algo en el neurodesarrollo no está bien pues es peor. Lo que Iñaki tiene es un trastorno con el que vamos a trabajar muchos años para poder sacarlo adelante".

La conductora detalló que en múltiples ocasiones llegó llorando a la Televisora del Ajusco.

"Yo llegaba con Pati Chapoy muy mal y ella me decía que tomara el tiempo que quisiera y que si no estaba lista para entrar al aire no lo hiciera", argumentó.

Jimena aprovechó para aclarar que jamás he tenido problemas con Chapoy.

"Todos los que siempre me han enemistado con Pati es una mentira. Yo llevo ya casi 16 años aquí en TV Azteca y los 16 años han sido en el estudio de espectáculos de la mano de Pati Chapoy", dijo.

Pérez sostuvo que ella no compra pleitos, le gusta llevar la fiesta en paz en donde sea.

"Yo vengo a hacer mi trabajo y por suerte nunca he tenido diferencias con nadie".

La presentadora aprovechó también para aclarar que se encuentra muy bien con su marido, Rafael Sarmiento.

"No hagan caso a mentiras. No tengo problemas con el, tengo un matrimonio sólido. No estoy casada con Rafael porque creo en las relaciones de confianza y amor".