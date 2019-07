Denuncian presunto nepotismo en ISSSTE

Trabajadores registrados en la bolsa de trabajo del ISSSTE denuncian el atropello de sus derechos por nepotismo y compromisos sindicales. Los inconformes son candidatos a ocupar plazas y se encuentran debidamente registrados en la bolsa de trabajo pero denunciaron que en el Hospital General del ISSSTE de Torreón hay anomalías en el otorgamiento de interinatos hacia personas no cumplen con los requisitos para desempeñarlos.

Este martes los quejosos incluso cerraron la puerta a una mujer que iba por un interinato en el área de Urgencias, impidiéndole el acceso por esta razón y por lo cual la cubrieron por tratarse de un área de emergencias. "No es algo personal", explicaron los trabajadores molestos por la forma en la que se asignan los interinatos en el hospital.

Los trabajadores incluidos en bolsa de trabajo del ISSSTE son candidatos a obtener espacios de vacantes en puestos como pie de rama, único o escalafonario pero incluso para cubrir interinatos los brincan de manera injustificada.

"La molestia es que otorgan interinatos sin que importe que no sea su rama y eso viola nuestros derechos, habemos muchos en espera de este interinato, que en este caso es de un puesto administrativo y no es justo que se lo den a una de trabajo social", dijo una de las inconformes, quien lleva más de 11 años pero son cerca de 20 personas las que se encuentran en la lista de suplentes. "Yo tengo 11 años de suplente de los cuales sólo me reconocen dos porque nada más me han dado como 5 interinatos en todos estos años y siempre guardias de que trabajas hoy y te pagan hasta dentro de 4 o 5 meses", dice la inconforme.

Otro trabajador, quien lleva casi 12 años en este esquema de bolsa de trabajo asegura: "Se ve el nepotismo y tráfico de influencias tanto las autoridades como el sindicato y se valen de artimañas. Ya basta de tanta corrupción y estar pisoteando los derechos de los suplentes que venimos a trabajar por necesidad. Hacemos un llamado a las autoridades, y también vamos a contactar a la diputada Miroslava. Esto es una mafia y el presidente López Obrador dijo que acabaría con eso".

Otra trabajadora inconforme, quien lleva ya tres años en espera manifestó: "Tanto sindicato como autoridad, siempre ponen a los que quieren aunque no les toque, muchos son recomendados o familiares y como somos suplentes no nos hacen mucho caso pese a la ley y a los estatutos que dicen que se debe cubrir con cierto perfil".

Los trabajadores que están en esta lista en espera de estas suplencias hicieron oficios dirigidos a director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda y al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

En ellos denuncian la situación que se presenta en el Hospital General del ISSSTE Dr. Francisco Galindo Chávez de la ciudad de Torreón, Coahuila, pues aseguran que debido al tráfico de influencias nepotismo y corrupción que existe con las autoridades Sindicato del Hospital es que Suelem Malú López Gutiérrez con número de empleado 903995 le fue asignado un interino de 5.5 meses (siendo de los más altos otorgados) trabajadora que no cubre con el perfil adecuado al puesto de administrativo en la bolsa correspondiente ya que se registró como trabajadora social en la bolsa acorde a esa área.

Otro caso, mencionan los inconformes, es el de interinatos ininterrumpidos a favor de Adolfo Ramírez Villegas, quién es hermano de la administradora del Hospital, Claudia Maricela Ramírez Villegas.

Otro más sería el de Aidé de Santiago Tejada, a quien dicen se le otorgaron interinatos de apoyo administrativo sin cumplir con los requisitos solo por ser hermana de la encargada del Departamento de Recursos Humanos, Ana Isabel de Santiago Tejada: "Aidé está registrada en la bolsa de trabajo de Lavandería teniendo como antecedente que está publicada su base definitiva en este departamento ajeno totalmente a las funciones que desempeña y tiene un puesto además de jefa de farmacia interno".

Los oficios también están dirigidos a Luis Miguel Victoria Ranfla, secretario general del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) y a la diputada federal de Morena, Miroslava Sánchez Galván.

La bolsa de trabajo del ISSSTE tiene como objetivo primordial, según el reglamento, reclutar a personas idóneas para cada puesto que por su escolaridad, trayectoria laboral y buena actitud y honestidad puedan ser consideradas candidatos para ocupar plazas en el instituto además el reglamento correspondiente indica que las plazas interinas se cubrirán con los candidatos que se encuentran registrados en la bolsa de trabajo.