Abraham Ancer está listo para el The Open

El golfista mexicano Abraham Ancer expresó ayer que jugará con la mente bien fría y con plena concentración en su segunda asistencia al torneo The Open, donde quiere disfrutar su juego sin ponerse un resultado.

"Estoy muy entusiasmado de regresar al Open. Fue de mis torneos favoritos el año pasado, aun cuando no tuve el resultado que esperaba, pero aprendí muchísimo de Carnoustie (donde se disputó en 2018)", afirmó.

En cuanto a su participación esta semana en el campo de Portrush, compartió que será "paciente, obviamente. Sé que las condiciones pueden ser complicadas, que habrá hoyos muy malos y hoyos muy buenos, y por eso debo tener la mente muy fría y no desesperarme, porque es un torneo muy largo y muy mental".

Recordó que se preparó para el campo del Royal Portrush en el Abierto de Irlanda, donde hace tres semanas participó y quedó en el puesto 19.

El mexicano dijo que se dio cuenta de que tiene que ser demasiado creativo, contar con la total concentración en todos los tiros y disfrutar, porque es un tipo de golf que le gusta mucho.

28 AÑOS de edad tiene Abraham Ancer, mientras que Isidro Benítez tiene 20.

En el Abierto de Irlanda siente que jugó sólido en las primeras dos rondas y en las dos siguientes no desarrolló su mejor golf.

"Es un resultado decente, que siento que me da mucha confianza. Para ser un Top 20 en mi primera participación, siento que es positivo y ahora me siento con muchas ganas".

"Me siento cómodo. La semana pasada me fui a Dublín, a conocer y a relajarme, y además entrené en dos campos muy parecidos a donde va a ser la competencia. Ayer (lunes) jugué con los latinos y con Isidro y nos sentimos muy bien", declaró.

También le motiva que los mexicanos Carlos Ortiz, José de Jesús Rodríguez y Roberto Díaz también tienen tarjeta de la PGA.

"Ser cuatro nunca había pasado para México, pero cada vez deberíamos ser más, ser ocho y sumar y sumar, y avanzar como país y como Latinoamérica", puntualizó.

BENÍTEZ DISFRUTA SU DEBUT

El golfista poblano Isidro Benítez dijo ayer que disfruta al máximo su debut en The Open, donde aseguró sentirse muy contento, ya que lo que ha vivido hasta ayer le resulta muy divertido y hasta se siente como en casa.

El 18 de noviembre pasado, el mexicano ganó el 113 Abierto de Argentina y además del trofeo recibió la invitación para competir en The Open.

"He jugado mucho. Creo que conocer el campo perfectamente me ayuda muchísimo, ya me siento como si estuviera en mi casa y más cuando me han tocado muchos cambios de clima: un día me llueve, en otro me sale el sol, un día me sopla el viento por la derecha y en otro por la izquierda, y eso me ayuda a sentirme cómodo en el campo", compartió.

El jugador de 20 años de edad comentó que para todos los jóvenes como él es un estímulo ver a los mexicanos en el circuito de la PGA.

"Veo Abraham en la lucha durante la semana y es una inspiración para todos. Y aquí estoy preparándome muchísimo y con ganas de que empiece la semana, porque ya me siento muy listo para la competencia", concluyó.