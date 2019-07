Revisarán denuncias en transporte público

Supervisión "continua y permanente" se tiene en el tema de transporte público en el municipio, así lo afirmó durante el martes el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, esto en referencia a riña que se registró entre choferes de ruta, incidente derivado de un accidente vial ocurrido durante el lunes en la tarde.

El funcionario precisó que se trata de un tema en el que se deberán de deslindar las responsabilidades que correspondan, además de que el hecho de que ocurran situaciones así no quiere decir que se haya relajado la vigilancia en ese rubro.

También se refirió al caso del joven que acusó de lesiones a un chofer de la línea "EnTaxi", quien presuntamente arrastró al pasajero varios metros y le causó lesiones graves.

"La semana pasada se registró en medios de comunicación, una situación donde un ciudadano denuncia que fue víctima de agresión de parte de un chofer de taxis, de una línea, en el cual el propio titular de esa base de taxis salió a expresar que iban a apoyar en todas las medidas posibles para identificar quién fue el agresor... De manera continua y permanente se hacen las supervisiones y las inspecciones a los concesionarios de las dos modalidades de servicio público del transporte".

Galván dijo que existen diversas denuncias públicas de agresión, pero se requiere de los recursos formales ante las autoridades para que se puedan tener consecuencias y se tomen las medidas necesarias en cada caso.

"La verdad de las cosas es que durante lo que va del año se ha tenido la denuncia de la agresión, más sin embargo no se cuentan con mayores elementos que proporcione la víctima... en realidad vamos a tomar en consideración que en la modalidad de taxis, pues circulan más de 5 mil vehículos diariamente en la ciudad y si lo relacionamos con el número de quejas, pues es una proporción mucho menor".

No obstante, el secretario del Ayuntamiento dejó en claro que no debe haber ninguna queja en referencia a agresiones o violencia bajo ninguna circunstancia, por lo que advirtió a los concesionarios y choferes que no se van a tolerar esas situaciones contra la ciudadanía.

Proceso