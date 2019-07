Se va a topar con pared, no va a encontrar nada: Osorio Chong a Javier Duarte

El coordinador parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que no hubo ningún acuerdo con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por lo que no se puede hablar de traición como dice en su video.

El senador expresó en conferencia de prensa que Javier Duarte "conmigo se va a topar con pared, no va a encontrar nada".

Osorio Chong dijo que antes de su desaparición, la última vez que lo vio fue en la secretaria de Gobernación cuando le pidió que enfrentara la situación, por lo que "nunca" encontrarán una llamada telefónica o una cita en donde hayan acordado algo a su favor.

Sostuvo que nada le hubiese dado más satisfacción como titular de Segob, que detenerlo, como a los 108 delincuentes más buscados, además de que se dio a conocer el proceso con el que se le capturó.

"Entiendo que está buscando algunas salidas para buscar su libertad, conmigo no va a encontrar a absolutamente nada. Javier Duarte y yo tuvimos una relación amistosa, nunca una amistad, siempre dice de mí relación con Yunes, que mi amistad. Yunes y yo nos conocimos en el 2003, hubo amistad, decide irse del PRI, yo era gobernador. Se le hizo obsesión con Yunes", detalló.

El priísta dijo desconocer las razones por las cuales Duarte lo ataca, pues más bien parece que busca una salida legal al hablar de un acuerdo o de tratar de involucrar a funcionarios del sexenio pasado, "pero conmigo se va a topar con pared, porque no hay nada con lo que me pueda involucrar antes o después".

Osorio Chong afirmó que siempre lo señalará como alguien que le falló México y a Veracruz, porque sus actos de corrupción fueron escándalos y su responsabilidad era detenerlo.

Se dijo sorprendido de las facilidades y comodidades que tiene Duarte desde la cárcel, por lo que sería bueno investigar, pues sin querer entrar en el sospechosismo, confía en que la autoridad pueda dar cuenta.

"A nivel federal se restringen mucho las llamadas, es inusual que tenga tantas facilidades. En Veracruz dio tres entrevistas, hay que revisar el estatus de comodidad que tiene, las libertades", indicó.

El líder parlamentario agregó que si es verdad que hubo un acuerdo con el gobierno anterior, no entiende porqué el gobierno actual, que ya tiene siete meses, no actúa o detiene a la esposa de Duarte, ya que el gobierno de López Obrador, "no tendría porqué respetar (el acuerdo), hoy hay otro gobierno, y puede detener a la señora".

"Duarte nunca estaba cómodo conmigo como secretario de Gobernación, no era blando, era directo sobre la seguridad en el estado, exigía formación de policías, porque no se estaba actuando como debía. Hoy le queda cómodo tener a alguien a quién señalar, y aquí estamos dándole espacio. Él no es víctima, cometió corrupción", externó.