Netflix elimina escena de suicidio de 13 Reasons Why

El creador de la serie, Brian Yorkey, dijo en un comunicado en Twitter que la intención de representar un suicidio con tan gráfico detalle era "asegurar que nadie desee jamás emular eso”. Pero los productores escucharon las preocupaciones de expertos en salud mental y decidieron, junto con el servicio de streaming, reeditar la escena.

Yorkey dijo que la edición "ayudará a la serie a hacer el mayor bien por la mayor cantidad de gente mientras mitiga cualquier riesgo para espectadores jóvenes especialmente vulnerables".

Grupos de prevención de suicidio apoyaron la decisión.

La serie generó tanto elogios como críticas cuando debutó en el 2017. Incluyó advertencias sobre su naturaleza gráfica y Netflix creó un cibersitio de ayuda para personas en crisis.

