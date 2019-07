Liam Neeson regresa con más acción en la cinta Cold Pursuit

A sus 67 años, Liam Neeson sigue disfrutando de su inesperada reconversión en estrella del género con Cold Pursuit, repleta de tiros y humor negro, y confesó, en una entrevista, que le encantaría rodar más películas con el director español Jaume Collet-Serra.

"Hemos hecho cuatro y le echo de menos", dijo el irlandés en referencia a los cuatro títulos en los que han trabajado hasta ahora: Unknown (2011), Non-Stop (2014), Run All Night (2015) y The Commuter (2018). De hecho, en 2017 se anunció que rodarían una nueva versión del thriller español Unknown, esta vez con Collet-Serra como productor.

"Es una muy buena película. Hablamos de ello tras hacer The Commuter y creo que aún está ahí la posibilidad. Jaume tiene ahora dos bebés y está trabajando en una película enorme (Jungle Cruise) que aún está montando. Íbamos a rodar el remake (de Unknown) este otoño, pero de momento no va a suceder, señaló el candidato al Oscar por Schindlers List.

Neeson, que lleva algo más de una década sorprendiendo a propios y extraños con sus "habilidades concretas" a la hora de repartir mandobles desde el tremendo éxito de Taken (2008), lanza el día 26 Cold Pursuit, versión de la cinta danesa Kraftidioten (2014) y dirigida por el mismo cineasta, Hans Petter Moland.

En esta ocasión, Neeson, que encarna a un operario encargado de quitar la nieve cerca de la localidad ficticia de Kehoe, próxima a las montañas de Colorado, ve cómo su vida se ve alterada por la inesperada muerte de su hijo por una supuesta sobredosis. Extrañado por lo ocurrido, decide investigar por cuenta propia y descubre una turbia red de narcotraficantes.

Eso sí, el espectador que acuda a los cines pensando que se va a topar con otra dosis de acción tradicional de Neeson se verá sorprendido por la gran cantidad de humor negro que sazona el film, muy en la línea de algunos clásicos de los hermanos Coen, tal y como sostiene el propio artista.

"El humor era muy importante (concedió Neeson), No quería hacer simplemente otra película de venganza. El humor le da una dimensión diferente al género. Se inspira mucho en el cine de los Coen y puede que algo también en el de Tarantino, aunque no soy muy fan de él.

"Desde luego, sin el humor que tiene la película, no la habría hecho", declaró.

En la cinta trabaja por primera vez junto a su hijo Michéal, con el que acaba de repetir en el rodaje de Made in Italy, concluido hace tres semanas en la Toscana. Aunque, según admitió, tuvo muchos reparos a la hora de asumir que su hijo seguiría el mismo camino que sus padres (su madre es la difunta Natasha Richardson).

"No estaba 100 % contento de que decidiera ser actor, sobre todo porque el 70 % de mis colegas en Estados Unidos y Europa están sin trabajo todo el rato. Además, hay mucho rechazo. Vas a las audiciones y ves que las decisiones se toman en base al físico. Yo escuché muchas veces que era demasiado alto, demasiado irlandés, que si mi nariz estaba descolocada, que si me parecía a Michael York... Demasiadas gilipolleces", sostuvo.

"Le intenté convencer de que no lo hiciera, pero por su lado materno son actores desde el siglo XVIII, así que está en su sangre", señaló entre risas.

Está claro que Taken dio un giro enorme a la carrera de Neeson.

Desde entonces ha protagonizado dos secuelas de esa obra y múltiples títulos de acción como los realizados junto a Collet-Serra y otros como The Grey o A Walk Among the Tombstones.

Pero nunca imaginó que su trayectoria tomaría estos derroteros ya que tenía claro que Taken sería una película que "iría directa al DVD".

"Tenía muchas ganas de hacerla, sobre todo por pasar tres meses en París trabajando con especialistas fantásticos. Pero creía que la película desaparecería rápido. Luc Besson escribió el núcleo del guion y el estudio FOX hizo una gran campaña publicitaria. Enseñaron el tráiler en grandes eventos deportivos de Estados Unidos y tuvo una buena acogida. Es algo que me dejó totalmente alucinado", declaró Neeson.

"Pensé que iría al DVD directamente no porque no fuera buena, sino porque era una historia muy simple", finalizó.