¡NOTICIAS QUE IMPACTAN! / IX

(PRIMERA PARTE)

21 de junio del 2013. México, D. F. Niño genio no está inscrito: Harvard. El Gobierno estatal mintió en la información. "Mi hijo quiere estudiar en Harvard", precisan los padres del niño michoacano. Luis Roberto Ramírez Álvarez, el menor de 11 años que causó revuelo esta semana luego de darse a conocer que estudiaría la carrera de Física Cuántica en la Universidad de Harvard, no está ni siquiera inscrito en una solicitud para registrarse en esa prestigiada escuela, afirma el sitio estadounidense Latin Times.

De acuerdo con declaraciones de funcionarios de esa universidad considerada una de las cinco mejores del mundo, "Harvard no tiene registro de aplicación alguna que se relacione con el menor michoacano". "Los informes de que Ramírez Álvarez acuda a la Universidad de Harvard o que haya sido invitado por la institución son falsas y parece que el joven prodigio tiene la ambición de aplicar a la Universidad", afirman funcionarios consultados por Latin Times.

El lunes, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que depende del gobierno estatal, informó que el menor, cuyo coeficiente intelectual es de 152 a 160, similar a Albert Einstein, cursaría la carrera de Ingeniería Física Cuántica en la Universidad de Harvard, la de mayor prestigio en Estados Unidos… ¡Difícil de creer!

25 de junio del 2013. Foro del Lector. Clemente Ferrer, Madrid, España. Álvaro, hijo con Síndrome de Down de Vicente del Bosque, un ejemplo de superación. Uno de los momentos más enternecedores de la celebración española fue cuando Álvaro, el hijo con Síndrome de Down del técnico Vicente del Bosque, levantó la Copa de campeón del mundo. "Mi hijo me cambió la vida" , ha afirmado en varias ocasiones. Por todos era conocida la personalidad tranquila del seleccionador, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y su idea de estar siempre en un segundo plano. Pero lo que no todos saben de buena tinta es que la personalidad humilde y cálida del técnico español tiene una razón especial. "Al principio fue muy duro, me decía por qué me va a tocar a mí y no a otro. Una situación así en casa te hacen relativizar las cosas. Te hace más sensible. Nos da tranquilidad. Es una bendición para todos", dijo el técnico. El deseo de prevenir que nazcan chiquillos con invalidez genética está llevando a un progresivo empleo del dictamen prenatal que, en caso de ser desfavorable, terminará en un aborto. Una muestra de ello es el testimonio que ha divulgado "The Guardian". El periódico anglosajón dio a conocer los resultados de una investigación científica de la Universidad de Cambridge. Algunos perciben estos datos como un apoyo a la independencia de la joven embarazada. Otros se preguntan si no estaremos utilizando el dictamen prenatal como parte de una maniobra de pesquisa y devastación de los imposibilitados físicos o mentales. Por otra parte, conviene afirmar que nace una criatura con el Síndrome de Down uno por cada 800 partos, entre mujeres de 30 a 34 años. Lo monstruoso es que ya no nacen críos con el Síndrome de Down, porque son destrozados cuando aún están recluidos en el seno materno. "Mi madre acudió al médico en su segundo mes de embarazo. El médico decretó la interrupción del embarazo, pero mi madre se negó. Siete meses más tarde nací yo. Hoy, en 1824, en el Karmerton de Viena, estreno mi novena sinfonía, mi canto personal a la alegría de vivir", afirmó Ludwig van Beethoven. ¡Difícil de creer!

20 de febrero del 2019. Paradise, EUA. Hallan perro 101 días luego de incendio. Un perro de raza akita se reunió con su familia 101 días después de que saltó de la camioneta de sus propietarios, mientras huían de un devastador incendio forestal en el norte de California. El perro llamado Kingston, de 12 años, se reunió el lunes con la Familia Ballejos de la localidad de Paradise a fines del año pasado, reportó la televisora de sacramento KXTV. "Cuando me enteré, estuve a punto de llorar", dijo Gabriel Ballejos, propietario de Kingston. "Estoy tan orgulloso de él. No puedo creerlo. Es un verdadero sobreviviente. Es un testimonio del espíritu estadounidense". Ballejos dijo que nunca perdieron la esperanza y que siguieron colocando volantes y contactando a los refugios para perros. "Todas las noches le preguntaban a mi papá y le decía que teníamos que ir a buscarlo", comentó la hija de Ballejos, Maleah. La familia recibió una llamada luego de que el voluntario de rescate de animales, Ben Lepe, atrapó a Kingston el domingo y lo llevó a Friends of Camps Fire Cats, un grupo de rescate local. Los voluntarios vieron un mensaje sobre un perro desaparecido en Facebook y contactaron a la familia. Lepe dijo que el perro de gran tamaño había sido captado por cámaras de vigilancia. ¡Difícil de creer!