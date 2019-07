Hacen caso omiso de horarios de basura

Pese a que en el centro de la ciudad se tiene un horario para la recolección de la basura de casas, comercios y oficinas, la gente hace caso omiso a esta disposición y deja desde el domingo por la tarde y lunes por la mañana su basura en la calle.

El comercio organizado señaló que son los puestos semifijos y ambulantes quienes generan este desorden en el Centro Histórico de la ciudad, por lo que piden aplicar sanciones.

A partir del 1 de octubre de 2018 se anunció por parte del Municipio horarios para la recolección de basura en el centro de la ciudad, por lo que se pide a comercios, restaurantes y habitantes que saquen la basura entre las 7 de la tarde y 9 de la noche de lunes a sábado, en tanto domingo debe hacerse de 1 a 2 de la tarde.

En un recorrido realizado desde el domingo y lunes por la mañana en el primer cuadro de la ciudad se observa que el Municipio no ha puesto mano dura y sancionar a quienes no cumplan con el reglamento de limpieza.

Tanto comercios, restaurantes, oficinas y viviendas que aún existen en el Centro de la ciudad, sacan bolsas pequeñas o grandes, botes llenos de cajas, latas y botellas de vidrio a fuera de sus negocios.

Como es sabido el horario para la recolección de basura en el centro se estableció por la tarde, por lo que se había pedido a los dueños de negocios y amas de casa a no sacar en forma anticipada su basura, ya que no sólo provocan una mala imagen de la ciudad, sino que representa un foco de infección, dado que animales rompen las bolsas y si es alimento se tira en la banqueta o bien si son productos reciclables y no los separan, por lo que los pepenadores abren bolsas o vacían botes para hacer su recolección de basura.

Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, dijo que desde 2018 se apoya este cambio de horario para la recolección de la basura en el primer cuadro de la ciudad, sin embargo, se había dicho que en los primeros meses no se aplicarían sanciones, pero es fecha que se desconoce si se han aplicado o no multas a quienes incumplan.

Indicó que los camiones de basura la recolectan de las 9 a las 12 de la noche de lunes a sábado, por lo que aseguró que sus socios han cumplido con esta disposición, pero no los ambulantes o los puestos semifijos, quienes dejan bolsas con alimentos en las esquinas de las calles y avenidas.

"Que se aplique el reglamento parejo para todos", expresó.

Mencionó que se ha tenido una plática con el Ayuntamiento para el retiro de ambulantes de las calles dado que son ellos quienes otorgan los permisos.

Sobre el tema de las banquetas, comentó que el programa lanzado para renovarlas y limpiarlas se dialogará con el Ayuntamiento para que analice el caso, ya que muchos de los socios tienen a las afueras de sus negocios vendedores ambulantes de alimentos, ropa y otros, por lo que se preguntan cómo hacerlo si no pueden limpiarlas y cuidarlas.

Por ello, pidió sanciones de acuerdo a la ley para multar a quien incumpla con el reglamento y se tomen acuerdos en el tema de las banquetas. También dijo que es necesario colocar botes de basura en la ciudad y poner en marcha campañas para no tirar basura en la calle.